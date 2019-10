Erst wenige Wochen ist es her, dass ein Hundebiss in Niederösterreich wieder für Schlagzeilen sorgte. In Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) wurde ein Vierjähriger vom Vierbeiner seiner Großeltern gebissen. Einzelfall war das keiner: Die Zahl der Hundebisse nahm in den vergangenen Jahren zu. In Österreich gab es 2017, laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, etwa 3.600 angezeigte Verletzungen durch Hundebisse. Zwei Jahre zuvor sollen es noch um 600 weniger gewesen sein.

Semrad Gottfried Waldhäusl (FPÖ): „Das Gesetz wird zu mehrSicherheitführen.“

Der Landtag reagiert nun auf die Vorfälle. In der vergangenen Sitzung wurde das Hundehaltegesetz verschärft. Festgelegt ist im neuen Gesetz einerseits eine erweiterte Maulkorbpflicht: Bisher konnten Hundebesitzer selbst entscheiden, ob ihre tierischen Lieblinge im Ortsgebiet Leine oder Beißkorb tragen. Nur Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, also sogenannte Listenhunde, brauchten beides.

In Zukunft gilt das für jeden Hund – zumindest an bestimmten Plätzen. Darunter fallen vor allem Orte, bei denen es zu größeren Menschenansammlungen kommt. Außerdem Plätze, die stark von Kindern frequentiert werden. Beispiele sind also etwa Einkaufszentren, Badeanlagen, die Umgebung von Schulen oder Kinderspielplätze. Auch bei Veranstaltungen und in beengten Räumen oder in Aufzügen und Gondeln müssen in Zukunft alle Hunde sowohl Leine als auch Beißkorb tragen, um Menschen und Artgenossen zu schützen.

Gemeinden können eigene Zonen festlegen

Durch das neue Gesetz bekommen auch Gemeinden die Möglichkeit, eigene Hundesicherungszonen festzulegen: Sie können jederzeit selbst Gebiete definieren, in denen die Vierbeiner einen Beißkorb brauchen und gleichzeitig angeleint werden müssen.

Abseits dieser Orte bleibt alles wie gehabt: Dort müssen Hunde entweder Leine oder Beißkorb tragen. Eine generelle Ausnahme gibt es außerdem für „Bello“ oder „Cindy“, wenn sie vom Frauerl oder Herrl dauerhaft auf dem Arm oder in der Handtasche getragen werden.

Strenger geregelt ist mit dem neuen Gesetz auch die Meldepflicht für auffällige Vierbeiner. Bei einem Umzug muss die Haltung eines Hundes nun der neuen Wohnsitzgemeinde gemeldet werden. Darüber hinaus wurden die Gründe für ein Hundehalteverbot erweitert: Jemand, über den ein Waffenverbot

verhängt wurde, darf künftig auch keinen Hund mehr halten.

Hundeführschein soll erst 2020 kommen

Initiiert wurde die Änderung von FPÖ-Landesrat für Tierangelegenheiten Gottfried Waldhäusl. Er ist froh über den einstimmigen Beschluss im Landtag: „Eine Adaptierung des NÖ Hundehaltegesetzes wurde zur Notwendigkeit. Umso mehr freue ich mich, dass nun ein Teil der Maßnahmen im Landtag beschlossen wurde.“ Abgeschlossen ist die Angelegenheit für ihn damit aber noch nicht: Die Einführung eines Hundeführscheins wird weiter gefordert. Im kommenden Jahr sollen dafür die Richtlinien ausgearbeitet werden, heißt es aus dem FPÖ-Landtagsklub.

Ob der Hundeführschein dann auch die gewünschten Effekte bringt, waren sich allerdings nicht alle einig: Für NEOS-Abgeordneten Helmut Hofer-Gruber sorgen „Hundeführscheine und Ähnliches etwa nur „für eine Scheinsicherheit“. Rainer Windholz von der SPÖ regte außerdem etwa an, dass der richtige Umgang mit Hunden schon Kindern in der Schule vermittelt werden müsse.