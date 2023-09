Die NÖN startet mit dem „Duell der Generationen“

Wer kennt es nicht auf der Familienfeier? Ob beim Thema Klimawandel, Ernährung oder Familiengründung – die jüngere Generation vertritt oft eine andere Meinung als ihre Eltern oder Großeltern. Nicht selten kommt es zu Diskussionen zwischen den Familienmitgliedern.

Die NÖN holt diese Debatte in ein eigenes Format – das „Duell der Generationen“. Ab Oktober werden eine Vertreterin der Generation Z und ein Vertreter der Babyboomer regelmäßig ihre Standpunkte austauschen. Behandelt werden aktuelle Themen wie Arbeitszeitverkürzung, Klimawandel oder der Umgang mit Geld. Das soll zeigen, dass Diskussionen auch konstruktiv sein können und Jung und Alt viel voneinander lernen können.

Wer sind die Stimmen der Generationen?

Die Jugend, genauer gesagt die „Generation Z“ (alle zwischen 1995 und 2010 Geborenen), wird NÖN-Redakteurin Katrin Schinewitz im „Duell der Generationen“ vertreten. Die 24-Jährige kommt ursprünglich aus der Buckligen Welt, lebt aber in Wien. Seit April ist sie freie Mitarbeiterin in der NÖN-Landesredaktion, begonnen hat sie ihre NÖN-Karriere als Regionalmitarbeiterin in Wiener Neustadt. Durch das Stipendium des NÖ Journalismusvereins hat sie ihren Weg in die Landesredaktion gefunden. Privat besucht sie gerne Kulturveranstaltungen und Konzerte in Wien, singt auf Hochzeiten und liest mindestens 20 Bücher pro Jahr.

Mit dem neuen Online-Format der NÖN soll der Austausch zwischen Jung und Alt gefördert werden. Katrin Schinewitz und Helmut Klarn werden die beiden Positionen im "Duell der Generationen" vertreten. Foto: Stefanie Schinewitz

Der 63-jährige Helmut Klarn vertritt die Generation der „Babyboomer“ (alle zwischen 1945 und 1964 Geborenen). Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und über 20 Jahre am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) gearbeitet. Vor kurzer Zeit ist er gemeinsam mit seiner Frau in die Bucklige Welt gezogen, um dort seine Pension zu genießen. Ausflüge und Urlaube stehen immer wieder auf dem Programm. Helmut Klarn hat zwei Kinder und mittlerweile auch drei Enkelkinder. Mit seinen Kindern ist er laut eigenen Angaben oft nicht einer Meinung. Zwar hat er keine berufliche Vergangenheit im Journalismus, aber viel Freude am Schreiben und Diskutieren.

„Wir wollen in unseren Medien nicht nur alle Regionen in Niederösterreich bestens abbilden, sondern auch alle Alters- und Gesellschaftsgruppen ansprechen. Das neue Format 'Duell der Generation' auf NÖN.at ist ein wichtiger Baustein dafür, um die Meinungsvielfalt im Land darzustellen“, betonen die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger.

Zu lesen sein wird das „Duell der Generationen“ regelmäßig auf NÖN.at sowie im Politik-Update. Los geht's am Montag, 2. Oktober – da werden Jung und Alt debattieren, warum es sich auf dem Land beziehungsweise in der Stadt besser lebt.