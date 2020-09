Mit Schultüten und voller Aufregung ging es für 17.370 Kinder in NÖ am Montag zum ersten Mal in die Klasse. Neues brachte der Schulbeginn heuer aber nicht nur für die Taferlklassler. Auch alle anderen der 196.000 niederösterreichischen Schüler, ihre Eltern und Lehrer sind mit Situationen konfrontiert, die es so noch nie gegeben hat.

Verlaufen konnte der Start ohne große Einschränkungen, da die Corona-Ampel in allen Bezirken des Landes „Grün“ zeigte. Begleiten werden die Farben Lehrer, Schüler und Eltern aber das gesamte Schuljahr. Denn obwohl das so normal wie möglich ablaufen soll, kann es immer wieder vorkommen, dass die Ampel auf „Rot“ springt und die Kinder zurück in den Heimunterricht müssen. Orientieren sollen sich Pädagogen neben der Ampel an einem 10-Punkte-Plan der Bildungsdirektion. Darin heißt es etwa, dass Schulen Krisenteams einrichten, Sitzpläne erstellen und Lerninhalte auch digital aufbereiten sollen.

Dauergast wird in den Schulen weiter der Babyelefant sein. Zudem gilt es die Durchmischung von Kindern verschiedener Klassen zu vermeiden. An einigen Schulen und Kindergärten gibt es deshalb etwa Einbahn-Regelungen an den Eingängen oder mehrere Zugänge ins Gebäude. In die Schule oder den Kindergarten gebracht werden sollen Kinder heuer außerdem nur von einem Elternteil.

Einschränkungen gibt es auch bei Aktivitäten. Von Schulbällen rät Bildungsdirektor Johann Heuras ab, ebenso von Reisen ins Ausland. Auch Freifächer wie „Darstellendes Spiel“ sieht Heuras kritisch. Wie es mit Skikursen und Sportwochen aussieht, soll noch geklärt werden.

Gurgeltests an 46 Schulen in NÖ

Um die Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu verhindern, können sich bei einer Aktion des Landes bis 16. September alle im Schulsystem tätigen Niederösterreicher gratis testen lassen (erste Ergebnisse: siehe unten). Auch für Schüler wird es Tests geben. In Niederösterreich werden an 46 Standorten in dreiwöchigem Rhythmus – auf freiwilliger Basis – Gurgeltests gemacht.

Fieber-Grenze liegt bei 37,5 Grad

Weitere Komplikationen lässt die bevorstehende Erkältungszeit erahnen. Nicht jeder Schnupfen ist gleich Corona. Die Frage, ob man schon mit leichten Beschwerden zuhause bleiben soll, beschäftigt daher viele Eltern. Vom Bildungsministerium heißt es: Ab 37,5 Grad Temperatur muss das Kind daheim bleiben. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht: „Ein krankes Kind hat in der Schule nichts verloren.“

Zu wenig konkret sind die Vorgaben den NEOS. „Es sind den Schulen zwar zehn Punkte übermittelt worden. Auf viele Fragen hat das Land aber keine Antworten gefunden“, so Landessprecherin Indra Collini. Als Beispiel nennt sie die Vorbereitung auf Distance Learning.

Viel Neues auch abseits von Corona

Was heuer ein wenig untergeht, sind die Neuerungen abseits von Corona: So haben Mittelschulen etwa das „Neue“ im Namen verloren, und dort gibt es nun zwei Leistungsniveaus. Zudem gibt es rund um den Nationalfeiertag erstmals flächendeckend Herbstferien.