Sie ist eine der drei Säulen der Matura: Die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), die Maturanten neben der schriftlichen und mündlichen Prüfung zu schreiben haben. „Alleine dieses Jahr werden 3.500 Vorwissenschaftliche Arbeiten an 60 AHS in Niederösterreich verfasst“, informiert Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Um bei der Erstellung der VWA zu unterstützen, schuf das Land Niederösterreich in Kooperation mit der Schülervertretung in der Landesbibliothek ein kostenloses Angebot. „Ein Paket, das die Schüler in ihrem Alltag wirklich spüren werden“, freut sich Schülervertreter Sebastian Stark, der diesen Service mitinitiierte.

"Geliehenen Medien können auf der BH zurückgegeben werden"

Das VWA-Service umfasst drei Punkte: Einerseits Rechercheschulungen, um die richtige Literatur zu finden. Andererseits die Möglichkeit, per Online-Bestellung und Fernleihe auszuleihen. Die geliehenen Medien können auch auf der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zurückgegeben werden. Außerdem werden „Lesewerkstätten“ etabliert, in denen Schülern von Experten der richtige Umgang mit Texten erklärt wird.

Für die Maturanten des laufenden Schuljahres kommt dieser Service zwar schon zu spät – sie mussten bis 17. Februar ihre VWA abgeben –, aber „für die kommenden Generationen, können wir damit die Arbeit deutlich leichter machen. Und wir können sie dabei unterstützen, ihre Matura erfolgreich zu meistern“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko, der für die Bibliotheken in Niederösterreich zuständig ist.