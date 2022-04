Landsleute müssen zwischen Apotheken- und Gurgeltests wählen

Werbung

Es war ein Ringen bis zur letzten Minute. Seit 1. April steht das neue Testsystem in Niederösterreich aber doch. PCR-Tests können – vorerst bis Ende Juni – weiterhin bei Spar und McDonald’s abgegeben oder in rund 100 NÖ-Apotheken gemacht werden. Die Gemeindeteststraßen wurden, wie berichtet, bis auf zwei Ausnahmen aufgelassen. Auch die kostenlosen Tests bei Ärzten sind Geschichte.

Die Landsleute müssen sich nun Monat für Monat entscheiden, ob sie das Angebot der Apotheken oder „NÖ gurgelt“ nutzen. Einmal zur Apotheke gehen, das zweite Mal einen Gurgel-Test bei Spar einwerfen, ist nicht möglich. Das sei technisch nicht umsetzbar, heißt es aus dem Land. Bei „NÖ gurgelt“ muss man anklicken, dass man dieses Angebot nutzt. In Apotheken liegen Zettel auf, auf denen man mit der Unterschrift bestätiget, dass man sich ausschließlich dort testen lässt – und nicht öfter als fünf Mal pro Monat. Denn mehr Tests werden pro Person und Monat vom Bund seit 1. April nicht mehr finanziert. „Kontrollieren können wir das nicht. Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Menschen“, sagt der frisch gewählte Apothekerkammer-Präsident Heinz Haberfeld. Bei „NÖ gurgelt“ könnten Menschen bei Verstößen gesperrt werden.

Ausnahmen für Spitäler, Heime und Co.

Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen bei der Test-Limitierung. Menschen, die ein großes Risiko haben oder mit besonders gefährdeten Personen arbeiten, dürfen sich öfter als fünf Mal testen. Dazu zählen Besucher und Mitarbeiter in Pflegeheimen oder von 24-Stunden-Betreuung sowie Mitarbeiter der Rettungsdienste. Sie können in Apotheken und bei „NÖ gurgelt“ zusätzliche Tests machen. Direkt vor Ort in Spitälern und Heimen ist das in Niederösterreich nur in dringenden Ausnahmefällen möglich. Bei Akutfällen beispielsweise stehen Selbsttests zur Verfügung.

Freitesten ist bald auch bei Spar möglich

Weiterhin jederzeit testen lassen können sich Menschen, die Symptome haben. In den behördlichen Teststraßen – und ab Freitag, 8. April, auch über „NÖ gurgelt“. Die dort eingereichten Tests zum Beenden der Quarantäne zählen nicht zum Kontingent der fünf kostenlosen PCR-Tests pro Monat. Für die ordnungsgemäße Durchführung ist es wichtig, die PIN-ID des Behördenbescheides als Berechtigungsnachweis auf der Plattform „NÖ gurgelt“ einzugeben.

Antigentests gibt es in Apotheken

Neben den fünf PCR-Tests bekommen alle Personen außerdem, wie berichtet, fünf kostenlose Antigen-Wohnzimmertests. Die werden ab Samstag, 9. April, in Apotheken ausgegeben. Unter https://www.testung.at/selbsttestung/ können sie offiziell eingemeldet werden.