Van der Bellen kritisiert Mikl-Leitner: „Mozart war nicht normal!“

Er würde lieber darüber sprechen, wie schön unsere Heimat sei, betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Stattdessen sah er sich gezwungen, ein mahnendes Wort zu sprechen. Das ging in Richtung Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler sowie der FPÖ.

„Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Sprache wieder zum Ausgrenzen verwendet wird", meinte Van der Bellen und warnte davor, von einem „Wir“ und „den anderen“ zu sprechen. Das würde mittlerweile mehrere Parteien tun, nicht nur „die üblichen Verdächtigen“, meinte Van der Bellen. Er betonte, dass nicht klar sei, wer das „Wir“ sei und wer „unsere Leut'" seien. „Wer bestimmt, wer normal ist und wer nicht?“, fragte Van der Bellen .

Damit wurde klar, dass vor allem auch die von Mikl-Leitner geführte VPNÖ mit ihrem neuen Motto der Adressat der Kritik war. Sie wirbt seit Kurzem, wie berichtet, damit, „Politik für die Normaldenkenden“ zu machen. Gemeint sind damit, wie Mikl-Leitner verdeutlichte, Menschen, die arbeiten gehen und sich Eigentum schaffen wollen. Von den „Klimaklebern“ distanzierte sie sich deutlich. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte die Wortwahl „normaldenkend“ zuletzt als „brandgefährlich“ und „präfaschistoid“ bezeichnet.

Van der Bellen betonte in seiner Rede, dass außergewöhnliche Menschen nicht normal seien. Mozart sei nicht normal gewesen, ebenso wenig Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Parteien würden sich zusehends dem Populismus zuwenden, kritisierte der Bundespräsident. „Aber Populismus ist nicht daran interessiert, Lösungen zu finden. Populismus will trennen, will ausgrenzen". Er wolle Probleme finden und vergrößern, meinte er.

Deshalb rief Van der Bellen alle Parteien auf: „Hören Sie auf mit dem Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten. Kämpfen Sie lieber um die besten Lösungen.“

VPNÖ kontert: „Ablenkungskampf wird von jenen betrieben, die Diskussion über das Wort 'normal' führen“

Die VPNÖ sah in Van der Bellens Rede „eine teilweise wortgleiche und dazu noch verlängerte Ausgabe der Ansagen seines Parteifreunds und Grünen-Chefs Kogler“. „Kein einziges Wort hörten wir zur Faschismus-Entgleisung des Grünen-Chefs Werner Kogler. Und kein einziges Wort zur inhaltlichen Diskussion mit den Grünen bezüglich der radikalisierten Klimakleber – und darüber, dass man kein Klimaleugner ist, nur weil man härter gegen die Methoden der Klimakleber vorgehen will“, meinte VPNÖ-Landesgeschäftsfüher Bernhard Ebner. Die Partei lasse sich jedenfalls nicht „einen völlig normalen Begriff in ein schiefes Licht rücken“. „Wir treten für die normaldenkende, schweigende Mehrheit der Menschen ein – und das politische Gegenteil von ‚normal‘ ist nicht ‚abnormal‘, wie es die Grünen den Menschen gerne skandalträchtig einreden würden. Das politische Gegenteil von ‚normal‘ ist ‚radikal‘. Die radikalen Ränder, radikalisierte Gruppen und eine radikale Wortwahl wie ‚präfaschistoid‘", betonte Ebner. . Der ‚Ablenkungskampf‘ den der Präsident heute beklagt, werde von jenen betrieben, die die Diskussion über das Wort ‚normal‘ überhaupt führen.