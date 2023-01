Energiewende und Kinderbetreuung sind die großen Themen für Gemeinden

Werbung

Das Ziel ist es, auf dem Dach jedes öffentlichen Gebäudes eine PV-Anlage zu haben, sagte Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Er sieht die Energiewende neben der Kinderbetreuung und der Raumordnung als die aktuellen großen Themen für Kommunen, wie er beim Neujahrsempfang des NÖ-Gemeindebundes in St. Pölten erklärte.

Pressl dankte dort den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für ihren Einsatz. Sie seien bei den Bürgerinnen und Bürgern und leisten damit wichtige Arbeit, ist er überzeugt. Gleichzeitig forderte der Ardagger Bürgermeister einen gewissen Schutz für die Bürgermeister. In der Vergangenheit ging es für Ortschefs "oft direkt von der Gemeinderatssitzung in den Gerichtssaal", meinte er und forderte auch in Zukunft "Achtung vor diesem Amt".

Für Mikl-Leitner steht Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden auf dem Spiel

Mit dabei war beim Neujahrsempfang auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie blickte vor allem bis 17 Tage in die Zukunft, bis zum 29. Jänner und motivierte die Gemeindemandatare für den Kampf um Wählerstimmen. "Die Stimmung wird jeden Tag besser. Aber 'gmahde Wies'n' ist das noch lange keine", sagte sie mit Blick auf die Landtagswahl. Wie schon beim Wahlkampf-Auftakt der ÖVP betonte sie dort, dass es beim Votum um "alles" gehe. Sie wiederholte ihre Befürchtung, dass SPÖ oder FPÖ die Landesführung übernehmen konnten.

Dadurch stehe für sie auf dem Spiel, ob die Kommunen und das Land auch in Zukunft in der gewohnten Partnerschaft weiterarbeiten können. Insgesamt bedankte sie sich bei den Gemeinden für ihre Arbeit. "Die Gemeinden sind teure, aber auch treue Partner", sagte sie schmunzelnd. Als große Themen von Land und Kommunen sieht Mikl-Leitner in den nächsten Wochen ebenfalls die Energie-Unabhängigkeit, den Ausbau des Öffi- und des Straßennetzes, die Gesundheitsversorgung und Pflege sowie den Breitband-Ausbau und die Kinderbetreuung.