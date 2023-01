Othmar Karas: Ausblick mit "Weitblick"

Werbung

Erst blickte man über die Dächer von Wien, dann in die Zukunft von Europa: Mit Ausblick und mit "Weitblick" hat Othmar Karas am Mittwoch das neue Jahr begrüßt. Und dazu jede Menge (prominente) Gäste ins gläserne Café am Dach von Wiens Justizpalast gebeten. Dort gab's erst Glühwein draußen, dann Champagner und Butterschnitzerl drinnen.

Vor allem aber gab's klare Worte von Europas erstem Parlaments-Vizepräsidenten und gebürtigem Ybbser für das gerade erst angebrochene "Schlüsseljahr", in dem "die Herausforderungen nicht weniger würden". Für die brauche es 2023, so Karas, in Österreich genauso wie in Europa "Mut", "Ehrlichkeit" ("die vermisse ich derzeit in den politischen Diskussionen"), "Verantwortung" und "Weitblick". Für die brauche es aber "endlich auch den politischen Willen, ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg zu bringen". Und: Für die brauche es einen "neuen Stil des Miteinanders".

Nickten, redeten und blickten miteinander mit, ins neue Jahr: Österreichs amtierender und Österreichs ehemaliger Vizekanzler Werner Kogler und Willi Molterer, Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein, Ex-Minister Werner Fasslabend mit Gattin und "Möwe"-Präsidentin Martina, Wiens Ex-Kulturstadtrat Peter Marboe, langjähriger ORF-Auslandskorrespondent und nunmehriger Falter-Podcaster Raimund Löw, Österreichs Gemeindebundspräsident Alfred Riedl, Migrationsforscherin Judith Kohlenberger (die erst im Herbst bei Niederösterreichs Zukunftswerkstatt GlobArt in Stift Melk zu Gast war und gemeinsam mit Othmar Karas im Februar ein neues Buch veröffentlichen wird ), Ex-ORF-Brüssel-Büroleiter Peter Fritz, Wiens früherer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Ariel Muzicant, Bühnen-, Film- und Fernseh-Mime Cornelius Obonya und Othmar Karas' Gattin Christa Karas-Waldheim und Sohn Gabriel.