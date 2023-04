Wirtschaftsbund: Ecker und sein Team stellen sich der Wiederwahl

Am Mittwoch-Nachmittag geht in Tulln die Hauptversammlung des Wirtschaftsbunds Niederösterreich über die Bühne. Dort stehen auch Neuwahlen auf dem Programm. Laut dem Wahlvorschlag soll der Vorstand der ÖVP-Teilorganisation im Amt bestätigt werden - „um in unsicheren Zeiten für Stabilität zu sorgen“, erklärt ein Pressesprecher.

Demnach stellt sich an der Spitze Wirtschaftsbund-Obmann Wolfgang Ecker der Wiederwahl. Er löste im Jahr 2018 Sonja Zwazl in dieser Funktion ab und ist auch Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Seine Stellvertreter sollen Ingeborg Dockner, Jochen Flicker, Kurt Hackl und Thomas Welser bleiben. Als Finanzreferent soll weiterhin Jürgen Sykora sein.