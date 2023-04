NÖ Wirtschaftsbund: Ecker als Landesgruppen-Obmann bestätigt

„Ich freue mich sehr, dass mir erneut diese Verantwortung übertragen wurde. Diese Bestätigung für die Arbeit von meinem Team und mir ist zugleich ein großer Ansporn, uns weiterhin mit voller Kraft für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich stark zu machen“, sagt Wolfgang Ecker nach seiner Wiederwahl als Landesgruppenobmann des niederösterreichischen Wirtschaftsbundes. Der 58-jährige Steinmetzmeister aus Wolfsgraben (Bezirk St. Pölten) startet somit seine zweite Periode in dieser Funktion.

Laut NÖ Wirtschaftskammer Präsident Ecker haben die vergangenen Jahre gezeigt, wie wichtig eine Organisation wie der Wirtschaftsbund ist. Gemeinsam konnte viel für die Unternehmen umgesetzt werden. Beispielsweise ist durch einen umfassenden Beteiligungsprozess der Mitglieder und Funktionärinnen das Arbeitsprogramm 2030 entstanden, welches sowohl kurzfristig notwendige Maßnahmen als auch langfristige Visionen beinhaltet.

Eckers Stellvertreter ebenfalls wiedergewählt

Neben dem Landesgruppenobmann wurde im Rahmen der 19. Landesgruppenhauptversammlung auch der Landesgruppenvorstand neu gewählt. WKNÖ Vizepräsident Kurt Hackl, Ingeborg Dockner, Jochen Flicker und Thomas Welser wurden ebenfalls als Stellvertreter von Wolfgang Ecker in ihren Ämtern bestätigt. Auch Finanzreferent Jürgen Sykora wurde wiedergewählt. NÖ Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus freut sich über die klare Entscheidung, die getroffen wurde. „Der Wahlvorschlag war ein Zeichen der Stabilität in unruhigen Zeiten. Mit der Wiederwahl zeigt der Wirtschaftsbund NÖ seine Einigkeit und Geschlossenheit“, so Servus.

Auch die Landesleiterin der Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen Doris Berger-Grabner gratuliert Wolfgang Ecker zu seiner Wiederwahl. „Seit Jahren setzt er sich mit aller Kraft für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ein und hat stets ein offenes Ohr. In seinem Arbeitsprogramm 2030 trägt er auch wichtige Punkte für uns Frauen mit wie die Gestaltung einer modernen und flexiblen Arbeitswelt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Berger-Grabner.