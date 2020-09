"Negativ bleiben, aber positiv denken": So lautet für Bildungsdirektor Johann Heuras das Motto für das neue Schuljahr, das am Montag für 196.000 Schüler, ihre Eltern und Lehrer mit allen Herausforderungen der Corona-Pandemie startet.

Besonders aufregend wird dieser Tag für 17.370 Schüler in Niederösterreich. Für die Taferlklassler geht es dann das erste Mal in die Schule.

Ablaufen soll es an den Schulen "so normal wie möglich", das werden Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras nicht müde zu betonen. Trotzdem gibt es Regeln, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten. Dazu gehört die Orientierung an der Corona-Ampel. Außerdem sendet die Bildungsdirektion einen 10-Punkte-Katalog mit den wichtigsten Handlungsempfehlungen an alle Pädagogen.

Corona-Maßnahmen Ampel regelt das Schuljahr

Keine Schulbälle und Auslandsreisen; wie es mit Skikursen aussieht, ist noch offen

Gebot der Stunde ist es, Menschenansammlungen so gut wie möglich zu verhindern und Durchmischungen von Klassen zu vermeiden. An einigen Schulen und Kindergärten wird es deshalb etwa eigene Maßnahmen wie Einbahn-Regelungen an den Eingängen geben. In die Schule oder den Kindergarten gebracht werden, sollen Kinder heuer nur von einem Elternteil. Am besten auch nur bis zur Eingangstür. Fotos mit Schultüten und der ganzen Familie, appelliert Teschl-Hofmeister, heuer zuhause zu knipsen.

Von Schulbällen rät Heuras grundsätzlich ab, ebenso von Sprachreisen ins Ausland. Wie es mit Skikursen und Sportwochen aussieht, soll noch geklärt werden. Auch Freifächer wie "Darstellendes Spiel", in denen Kinder verschiedener Klassen zusammenkommen, sieht Heuras kritisch. Hier sei es die Verantwortung der Schulen, zu überlegen, ob dieses Angebot heuer sinnvoll ist oder ob man nicht ein anderes Alternativ-Fach schaffen könne.

Oberstes Ziel ist es, so Teschl-Hofmeister, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Damit das Einhalten der Regeln gut klappt, appelliert sie an alle Eltern, mit ihren Kindern ausführlich über die Maßnahmen zu sprechen.

Erkältungszeit: Ab 37,5 Grad muss das Kind zuhause bleiben

Vor Herausforderungen stellen werden Eltern und Pädagogen auch die Verkühlungen, die naturgemäß in den kühleren Monaten mehr werden. Die Frage, ob man schon mit einem leichten Schnupfen zuhause bleiben muss, beschäftigt derzeit viele. Vom Bildungsministerium gibt es dazu eine Regelung: Ab 37,5 Grad Körpertemperatur muss das Kind im Bett liegen, statt in der Klasse zu sitzen. Teschl-Hofmeister findet klare Worte: "Ein krankes Kind hat in der Schule oder im Kindergarten nichts verloren."

Gurgeltests alle drei Wochen an 46 NÖ-Schulen

Bei einer Aktion des Landes können sich bis 16. September alle im Schulsystem tätigen Niederösterreich gratis auf das Coronavirus testen lassen. Und auch für Kinder und Jugendliche soll es Tests geben. Bildungsminister Heinz Faßmann kündigte bereits Gurgeltests an Schulen an. In Niederösterreich wird es die an 46 Standorten geben. Die Kinder und Jugendlichen sollen dort - freiwillig - in dreiwöchigem Rhythmus getestet werden.