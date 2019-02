380.000 Festmeter Holz ernten die Österreichischen Bundesforste, die sich im Eigentum der Republik Österreich befinden und ihren Sitz in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) haben, pro Jahr in Niederösterreich. Mehr als die Hälfte – genau 58 Prozent – davon waren 2018 Schadholz.

„Der größere Teil davon geht auf das Konto des Käfers, der Rest wurde durch Stürme und Windwürfe verursacht, fallweise auch von Lawinen oder Schneebruch“, sagt Pia Buchner, Pressesprecherin der Österreichischen Bundesforste, gegenüber der NÖN.

Das Jahr 2018 reihe sich damit in die Vorjahre ein, in denen der Schadholz-Anteil ebenfalls bereits auf einem höheren Niveau lag. In den Wäldern der Bundesforste in ganz Österreich lag der geerntete Schadholz-Anteil sogar bei 66 Prozent.

"Waldpflege-Maßnahmen wurden intensiviert"

In Niederösterreich hätten besonders die Lagen nördlich der Donau massiv unter der Trockenheit gelitten, weiß Buchner. Gerade im Waldviertel war ein Großteil des Käferholzes zu verzeichnen. Deswegen haben die Bundesforste ihre Waldpflege-Maßnahmen gerade im Waldviertel auch intensiviert.

Rund 2,3 Millionen Euro war dem Unternehmen die Waldpflege 2018 wert – 600.000 Euro davon flossen in Borkenkäfer-Bekämpfung. Auch Aufforstung mit auf veränderte Klimabedingungen angepassten Bäumen stand am Programm. So haben die Bundesforste 2018 450.000 Jungbäume – etwa Douglasien, Lärchen und Buchen – gepflanzt.

Gesamt-Schadensmenge steht erst im April fest

Wie hoch die Schäden in allen niederösterreichischen Wäldern sind, lasse sich aktuell noch nicht abschätzen, sagt Werner Löffler, Forstdirektor bei der Landwirtschaftskammer NÖ: „Die genauen Zahlen liegen erst im April vor.“

Nur so viel: Jährlich gibt es in Niederösterreich einen Holzeinschlag von vier Millionen Festmetern Holz – mehr als 2,5 Millionen davon werden schadhaftes Holz sein.

In Niederösterreich gibt es eine Gesamtwaldfläche von 767.000 Hektar. Die Österreichischen Bundesforste bewirtschaften knapp elf Prozent davon.