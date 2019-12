In den Bereichen Bürokratie, Steuern und Abgaben plädierten die zuständige Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) und NÖ Wirtschaftsbund-Obmann Wolfgang Ecker am Mittwoch für Erleichterungen. Auch die Konkurrenz durch Online-Konzerne wurde als Problem gesehen.

In den nächsten Jahren würden rund 40 Prozent der Fachkräfte in Pension gehen, was ein großes Problem für den Standort mit sich bringe. Integration von Asylberechtigten und ein geregelter Zuzug könnten hier Abhilfe schaffen, urgierte Ecker. "Wenn Unternehmen sich weiterentwicklen wollen, braucht es Fachkräfte", ergänzte Bohuslav. Die Wirtschaftslandesrätin will bereits im Schulbereich ansetzen und Jugendliche "punktuell ausbilden, wie es die Wirtschaft braucht". Zudem sollten "Jugendliche motiviert werden, Lehrberufe zu ergreifen".

Größte Möglichkeiten gibt es in der Digitalisierung

Bei der Digitalisierung gehe es für Bohuslav vor allem um die Attraktivität des Standorts "für die, die bereits da sind, und die, die noch kommen werden". In diesem Bereich gebe es auch die größten Möglichkeiten, Betrieben beim Bürokratieabbau unter die Arme zu greifen. Bei Förderanträgen etwa sollten "unnötige Hürden" beseitigt werden. 2018 wurden bereits rund 70 Prozent der Ansuchen von Unternehmen digital gestellt. Zudem wurden im Vorjahr knapp unter der Hälfte der Ansuchen von den zuständigen Behörden "innerhalb eines Monats durchgebracht", ergänzte die Landesrätin.

Bei den Verfahren für gewerbliche Betriebsanlagen würden schon jetzt jährlich rund 90 Prozent im Zeitraum von maximal 13 Wochen abgewickelt. Die noch fehlenden zehn Prozent seien in absoluten Zahlen rund 270 Verfahren und auch diese sollten "rascher abgewicklet" werden. Da die Betriebe das Rückgrat des Standorts seien, "müssen wir überall schauen, wo wir schneller werden können", sagte Bohuslav.

Wirtschaftsbund-Obmann Ecker plädierte neben einer Senkung der Steuern und Abgaben auch für geringere Lohnnebenkosten, da zwei Drittel einer Lohnerhöhung der Staat kassiere. Weil der sich abschwächende Export viele Betriebe im Land treffe, nahm er auch die Online-Konkurrenz ins Visier. Hier müsse Steuergleichheit geschaffen werden, damit die Leute in der Region einkaufen und die Wertschöpfung im Land bleibe, postulierte Ecker.