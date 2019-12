Danninger wird Landesrat: NEOS für öffentliche Hearings .

NEOS-Landessprecherin Indra Collini plädiert nach dem Wechsel von Petra Bohuslav in die Staatsoper und dem Nachrücken von Jochen Danninger in ihr Amt für öffentliche Hearings bei der Besetzung von Spitzenfunktionen – so wie das etwa im Europäischen Parlament längst gelebte Polit-Praxis ist.