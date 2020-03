Entscheidung über Sitzung des Landtages offen .

Noch im Laufe dieser Woche soll entschieden werden, ob der niederösterreichische Landtag planmäßig am 26. März zusammentritt. "Wir beobachten die Situation", hieß es am Montag auf Anfrage in der Landtagsdirektion. In Salzburg bleibt der Termin für die kommende Plenarsitzung vorerst aufrecht.