Sicherheit für Senioren Niederösterreich fördert Notruftelefone

Lesezeit: 2 Min FS Florentina Sinnreich

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Hilfswerk-NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer bei der Präsentation eines Notruftelefons. Foto: Kraus

E ine große Hilfe für alte und kranke Personen bietet das Notruftelefon von Hilfswerk, Caritas, Rotem Kreuz und Co. Durch das Drücken eines am Armband oder an einer Halskette befindlichen Funksenders wird ein Notruf ausgesendet.