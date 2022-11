FPÖ startet Sport-Kampagne

Werbung

Zu wenig Bewegung. Zu üppige, kalorienreiche Ernährung. Keine ideale Kombination. „Folgen für die Gesundheit bleiben da auf Dauer nicht aus.“ Davon ist FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer überzeugt.

Im Fitnessstudio Reisenbichler in St. Veit/Gölsen (Bezirk Lilienfeld) hat die FPÖ Niederösterreich heute ihre Sport- und Gesundheitskampagne „Mit uns gesund“ präsentiert. „Nach dem Sportverbot während der Corona-Lockdowns müssen wir nun wieder verstärkt den Fokus auf die Fitness und Gesundheit der Landsleute legen“, begründete der Klubobmann im NÖ Landtag die neue Initiative.

Für ihn ist die Rechnung einfach: Sport hält fit. Das Immunsystem wird gestärkt und dadurch das Gesundheitssystem finanziell entlastet. Gewinner sind somit alle. Der Bürger, der gesünder und fitter durchs Leben geht und der Staat, der sich Geld zur Behandlung von Krankheiten, die aus dem Bewegungsmangel resultieren, spart. Denn zur Zeit der Lockdowns mit geschlossenen Fitnesscentern und stark eingeschränkter Sportvereinstätigkeit hat, meint er, klar die Pharmaindustrie profitiert. „Schon vor Corona haben wir unfassbare 805 Tonnen Medikamente pro Jahr geschluckt. 1/3 davon waren Schmerzmittel, 18 Prozent Antidiabetika und 14 Prozent Psychopharmaka. Das ist mehr als bedenklich“, zählt Landbauer auf. Gerade Kinder seien durch die fehlende Bewegung stark eingeschränkt gewesen. Psychische Folgen blieben da nicht aus. „Kinderpsychiatrien waren bis an den Rand gefüllt“, möchte Landbauer nicht unerwähnt lassen.

Die Bewegungsoffensive sei daher dringend notwendig, auch um Fitnessstudios und sportliche Aktivitäten in Vereinen wieder für alle Generationen attraktiver machen. Gesperrte Stadien, verbotene Sportveranstaltungen und Turnunterricht mit Masken hätten im Lockdown dazu wesentlich beigetragen, dass Menschen das Interesse am Sport verloren hätten. „Viele sind ausgestiegen. Diese Leute müssen wir wieder zum Sport zurückbringen“, nennt er als Ziel von „Gesund mit uns.“ Regelmäßige sportliche Betätigung wirke sich auch, ist er überzeugt, positiv auf geistige Arbeit aus.

„Mit unserer Sport- und Gesundheitskampagne wollen wir Lösungen bringen. Im Fokus stehen Bewegung, Förderung des Breitensports und Prävention. Dafür haben wir bereits Partner und Interessenten wie Fußball- und Handballvereine, Jugendvereine und Fitnessstudios gewinnen können“, unterstrich Landbauer die erste positive Resonanz auf die Aktion. Gezielt würde die Partei weiter Kontakt zur Vereinen und Sporteinrichtungen suchen, um Partner für „Gesund mit uns“ zu finden.

Begeistert über die Initiative zeigt sich Fitness-Guru Josef Reisenbichler. Sportliche Betätigung und Gesundheit bei allen Generationen zu fördern, ist ihm immens wichtig. „Daher stellen wir auch alte Fitnessgeräte Schulen zur Verfügung. Dann können Kinder während der Schulzeit sich spontan auspowern, wenn das lange Sitzen zu mühsam wird“, erzählt der Ex-Profisportler. Dieses Angebot käme bei Kindern wie Lehrern gut an. „Denn nach dem ,Power-Radeln‘ ist es auch gleich viel leichter, sich wieder auf den Unterricht zu konzentrieren“, ist er überzeugt.

Landbauer fordert Geld vom Land für Sport-Initiative

„Wenn für sinnlose Corona-Maßnahmen 46,5 Milliarden Euro da waren, dann muss es für die Schadenswiedergutmachung dieser ganzen Aktionen ebenfalls Geld geben“, forderte Landbauer einen Teil davon in die Sportförderung fließen zu lassen. „Gratis Schwimmkurse in Kindergärten und Schulen, Schulskikurse oder auch Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen könnte das Land übernehmen oder zumindest fördern", regte Landbauer an, denn: „Sport muss für jeden Niederösterreicher leistbar sein - auch während der Preisexplosion.“

Landbauer war schon selbst Skilehrer. Er weiß: „Bewegung bedeutet Gesundheit, bedeutet Vorsorge und bedeutet glücklicheres Leben." All das haben die Menschen während der Corona-Lockdowns vermisst. Es sei "höchste Zeit, die Versäumnisse aufzuholen.“