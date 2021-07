Die Mieter der rund 110.000 gemeinnützigen Wohnungen in Niederösterreich sollen besser "spekulativen Übergriffen" geschützt werden, meint FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer. Er fordert daher einen Schulterschluss zur Sicherung gemeinnütziger Wohnungsbestände in Niederösterreich und spricht sich für eine Aufwertung der Aufsichtsbehörde aus.

Anlass für diese Forderung ist die für Schlagzeilen sorgende Causa rund um den gemeinnützigen Wiener Wohnbauvereinigung GFW, der auch über Immobilienbestand in Niederösterreich verfügt. Landbauer fordert in Niederösterreich eine von Gemeinnützigen getragene Auffanggesellschaft für die vielen Wohnungen und Häuser. Wenn der WBV-GFW seitens der Wiener Aufsichtsbehörde "letztlich der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte, dann ist es zu spät dafür". Weiters ortet der Blaue ein Naheverhältnis der WBV-GFW zum Umfeld von Investor Michael Tojner.

Mängel und ein Versagen der Aufsicht sieht Landbauer in der Vorgehensweise um die Insolvenz der ehemals gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft "die Eigentum" mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling). "Es gibt Grund zur Annahme, dass die Eigentümer aus der Abwicklung wohl besser ausgestiegen sind, als es gesetzlich vorgesehen wäre. Direkt auf Kosten Niederösterreichs und des gemeinnützigen Wohnbaus", meinte der Freiheitliche und betonte, dass hohe Wohnbauförderungen an die Gesellschaft geflossen seien.

"Spekulationen verhindern"

Zur Stärkung der Aufsicht betonte Landbauer: "Es geht nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern darum, Niederösterreich zu seinem Recht zu verhelfen, Spekulation zu verhindern und vor allem Spekulanten effektiv abzuschrecken."

Nach der Sommerpause, im September, will die FPÖ zu diesem Thema auch einen Antrag im Landtag einbringen. Der zuständige Landesrat könne aber auch jetzt schon tätig werden, meint Landbauer.