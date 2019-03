Der "Stil von Schwarz-Blau" schwappe auf Landesebene über, reagierte die SPÖ. "Postenschacher" orten die NEOS.

"Ein Vorstand einer Gesellschaft, die noch nicht einmal existiert, bekommt bereits einen parteitreuen Vorsitzenden", stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar am Mittwoch in einer Aussendung fest. Die ÖVP Niederösterreich scheine sich "an die Bundesregierung anzupassen, wo man nicht nach Gesetzesanträgen, sondern nach dem Vorstellen von Eckpunkten agiert".

Die Landesgesundheitsagentur besteht laut Kocevar "bisher nur im Kopf von ÖVP-Regierungsmitgliedern". Er sehe eine "unfassbare Missachtung des Landtages". Der Parteimanager kündigte zudem eine Anfrage an, "die diese Parteibuchwirtschaft aufklären soll".

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hatte Mitte Februar in einer Aussendung mitgeteilt, dass die Eingliederung der Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) in die (NÖ Landeskliniken-)Holding, die zur Landesgesundheitsagentur werden soll, "einstimmig beschlossen" worden sei. Sie appellierte damals an ein "gemeinsames Vorgehen", um die besten Ergebnisse in einem Prozess zu erzielen, "der die Gesundheits- und Pflegelandschaft in Niederösterreich nachhaltig verändern" werde.

Bewerbungsverfahren und Entscheidung der Landeshauptfrau offenlegen

"Was einen Polizeidirektor dazu qualifiziert, den Gesundheits- und Pflegebereich fit für die Zukunft zu machen, ist nicht nachvollziehbar", betonte NEOS-Landessprecherin Indra Collini in einer Aussendung. Sie kündigte ebenfalls eine Anfrage an, "um das Bewerbungsverfahren und die Entscheidung der Landeshauptfrau offenzulegen". Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sich Kogler als Geschäftsführer für Personal und Organisation beworben und "als bester Kandidat durchgesetzt" habe.

Es sei "nicht in Ordnung", jemanden, der bisher ausschließlich hervorragende Arbeit geleistet habe, "von vorne herein anzupatzen und schlecht zu machen, bevor mit der neuen Tätigkeit begonnen wurde", kommentierte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die "Angriffe auf Konrad Kogler". Gerade wenn es um verdiente Persönlichkeiten und wichtige Institutionen für Niederösterreich gehe, fehle der Landes-SPÖ "leider viel zu oft das notwendige Feingefühl".