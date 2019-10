Land gewährt neuerlich 135 Euro Heizkostenzuschuss .

Die niederösterreichische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag wie in den vergangenen zwei Jahren einen Heizkostenzuschuss in der Höhe von 135 Euro beschlossen. In der Periode 2019/20 wird laut einer Aussendung mit rund 23.000 Anträgen gerechnet. Angesucht werden kann beim jeweiligen Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes.