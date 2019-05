Am Ausstieg aus fossilen Energieträgern führt kein Weg vorbei, ist im neuen NÖ Klima- und Energiefahrplan 2020 bis 2030 zu lesen. Unter anderem weil es Öl & Co. nicht ewig geben wird und deren Verbrennung den Klimawandel fördert.

NLK/Reinberger

Was geschehen muss? Den Energieverbrauch reduzieren, die erneuerbare Energieproduktion erhöhen und aus fossilen Energieträgern aussteigen. Das seien die Vorhaben, die man in Niederösterreich Schritt für Schritt umsetzen wolle, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Leitlinie für eine saubere, erneuerbare und nachhaltige Energiezukunft soll der neue NÖ Klima- und Energiefahrplan sein. Er enthält fünf Ziele.

Ziel 1

Ein zukunftsfähiges Energiesystem schaffen. Dieses Kapitel umfasst unter anderem den Ausstieg aus dem fossilen Öl. Seit Jahresbeginn sind in NÖ Ölheizungen in Neubauten verboten. Für jene, die schon eine haben, gibt es Förderungen, die zu einem Umstieg motivieren sollen. Ebenfalls ein Thema ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Seit 2015 erzeugt NÖ 100 Prozent erneuerbaren Strom. Aber es ist mehr nötig. Bis 2030 sollen 2.000 Gigawatt-Stunden Photovoltaik und 7.000 Windkraft erzeugt werden. Und: „Wir wollen als Land NÖ mit gutem Beispiel vorangehen“, so Mikl-Leitner. Daher sollen die Gebäude des Landes mit sauberen Heizsystemen und Photovoltaik-Anlagen ausgestattet, der Fuhrpark – soweit möglich – auf E-Autos umgestellt werden.

Ziel 2

Die Auswirkungen des Klimawandels begrenzen. Um den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad zu drosseln, müssen die Treibhausgas-Emissionen gesenkt werden, in NÖ will man bis 2030 eine Reduktion von 36 Prozent (im Vergleich zu 2005) erreichen.

Ziel 3

Eine zukunfts- und leistungsfähige Infrastruktur sicherstellen. Ab 2030 wird jeder fünfte Pkw elektrisch unterwegs sein, ist Mikl-Leitner zuversichtlich. Aber auch der öffentliche Verkehr wird klimafreundlicher.

Ziel 4

Die regionale Wertschöpfung und Beschäftigung durch grüne Technologien steigern. Rund 30.000 echte Green Jobs gibt es in NÖ bereits, also Arbeitsplätze im Umweltsektor, bis 2030 sollen 10.000 dazukommen. Klimaschutz sei aber auch ein wichtiger Wirtschaftsmotor, so Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Jedes zusätzliche Prozent Ökostrom trägt dazu bei, dass 15 Millionen Euro im Land bleiben. Die Steigerung von 84 Prozent erneuerbarer Energie auf 100 Prozent bringt damit jährlich 240 Millionen Euro.“

Ziel 5

Die Energiewende zu den Menschen bringen. Pernkopf: „Wir haben ambitionierte Ziele, aber auch mit Experten Schritte festgelegt, wie man diese auch erreichen kann.“ Wichtig ist aber auch, dass alle Beteiligten mit dabei sind. Da hat NÖ viele Vorteile: „Wir haben einen großen Anteil an Klimabündnisgemeinden – und eine engagierte Bevölkerung und Jugend.“ Letztere etwa steuerte dem Fahrplan Ideen durch die Jugendklimakonferenz, die erstmals Anfang Mai stattfand, bei.