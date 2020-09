Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres machten SPÖ-Landeshautpfrau-Stv. Franz Schnabl und Brigadier Ferdinand Zusar, Leiter der Verkehrsabteilung Niederösterreich, auf die Gefahren im Straßenverkehr für die insgesamt 142.000 schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aufmerksam. Traditionell sei das Verkehrsaufkommen zu Schulbeginn vor den Schulen und somit die Unfallgefahr besonders hoch.

„Die Sicherheit der Menschen in diesem Land, die aller Teilnehmer im Straßenverkehr und insbesondere unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger ist mir ein besonderes Anliegen. Daher achten wir darauf, dass wir mittels Schwerpunktsetzungen durch Zusammenwirken von Eltern, Schülern, Lehrern, Verkehrsteilnehmer und der Spezialisten der Exekutive diese auch gewährleisten“, sagte der für Verkehrsrecht Franz Schnabl (SPÖ) bei der Pressekonferenz in St. Pölten.

"Schulweg üben"

Im vergangenen Schuljahr gab es 60 Unfälle mit Schülern, wobei 67 Kinder verletzt wruden. So niedrig waren die Zahlen seit 2011 (55 Unfälle, 59 Verletzte) nicht mehr. Dennoch hält Schnabl fest: "Das sind 60 Unfälle zu viel.“ Er wünsche sich, dass sich Verkehrsteilnehmer im Bereich von Schulen und Bildungseinrichtungen die zusätzlichen Gefahren bewusster machen und appelliert daher vor allem an die Erziehungsberechtigten der 17.000 Taferlklassler im Land:. „Eltern sollten mit ihren Kindern den Schulweg üben und auf die Gefahren hinweisen."

In den vergangenen zehn Jahren endete glücklicherweise kein Schulweg-Unfall tödlich, in Wien dagegen alleine im Vorjahr zwei und in Oberösterreich und Tirol jeweils einer. Häufigste Ursache für Unfälle ist Unaufmerksamkeit am Steuer. "Österreichs AutofahrerInnen führen – laut einer Erhebung des KfV - täglich über hundert-tausend Telefonate ohne Freisprecheinrichtung. Dies kann – speziell zum Schulstart – unangenehme Situationen im Schulbereich hervorrufen, die zu schweren Unfällen führen können", erklärt dazu Ferdinand Zuser. Die Polizei plant daher eine Schwerpunktaktion zu starten, so Zuser.

Außerdem versucht die Polizei, die Schüler durch die Verkehrserziehung in den Schulen auf Gefahren am Schulweg hinzuweisen. „Es ist aber wichtig, dass sich nicht nur die Schulen und die Polizei einbringen, sondern dass auch die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen“, betont Zuser, der Eltern zur Vorbereitung auf den Schulweg rät: „Nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg gehen und die Kinder auf die Gefahrenmomente, die auf diesem Weg lauern, bestmöglich vorbereiten.“ Wichtig sei aber, keine Angst zu erzeugen, sondern Kinder zu ermutigen. Zuser rät davon ab, Kinder mit dem "Elterntaxi" vor die Schultüre zu bringen, da es nur eine weitere Gefahrenquelle darstellt.