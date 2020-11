Positive Bilanz nach zwei Jahren "Grüner Ring" .

Anlässlich des zweijährigen Bestehens der Initiative "Grüner Ring" hat LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag eine positive Bilanz gezogen. ​​​​​​​ Das Projekt soll nun auf die gesamte Region östlich von Wien bis Bratislava ausgeweitet werden, kündigte er in einem Pressegespräch an.