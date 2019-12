Plakate mit kindgerechten Illustrationen, die in allen Kindergärten und Volksschulen aufgehängt werden, sollen mittels "Eselsbrücken" genau Auskunft darüber geben, wie ein Notruf abgesetzt werden muss.

Damit solle es gelingen, möglichst viele Kinder zu erreichen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Denn "zu ihrem eigenen Schutz müssen sich die grundlegenden Notrufnummern auch in ihren Köpfen verankern", meinte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sicherheit beginne schon im Kindesalter, betonte NÖZSV-Präsident Christoph Kainz.