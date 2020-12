Schulstart nach 2. Lockdown "sicher und problemlos" .

Der Schulstart in Niederösterreich nach dem zweiten Lockdown für etwa 135.000 Schülerinnen und Schüler sei "sicher und problemlos" verlaufen, lautete am Dienstag das Resümee von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras. So seien die verstärkten Hygiene-und Sicherheitsmaßnahmen zu einem guten Teil bereits "gelebte und gewohnte Praxis".