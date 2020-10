Sozialpartner: Mehr Berufsorientierung in Schulen .

Die niederösterreichischen Sozialpartner fordern mehr Berufsorientierung in den Schulen. Weil laut einer Studie 60 Prozent der Eltern mit der Auswahl der entsprechenden Angebote überfordert waren, schlug Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ), am Donnerstag in einer Aussendung einen "eigenen Unterrichtsgegenstand in der siebenten und achten Schulstufe in allen Schultypen" vor.