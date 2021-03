In der Bundeshauptstadt dauert der Oster-Lockdown um eine Woche länger. Das gab der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, wie die APA berichtet, gestern bekannt. In Niederösterreich will man vorerst am ursprünglichen Plan festhalten: Das Land geht von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern (1. bis 6. April) in einen Mini-Lockdown. In dieser Zeit bleibt der Handel geschlossen, Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr, Kontakte sind nur sehr eingeschränkt möglich.

"Für Niederösterreich ist es sinnvoll, die Lage in den nächsten Tagen genau zu beobachten", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie verweist auf Zusatzmaßnahmen, die hierzulande neben der Osterruhe bereits vor ein paar Tagen beschlossen wurden. Das sind etwa verpflichtende Tests auch für K2-Personen, also Menschen, die sich mit einer positiv getesteten Person nur kurz unterhalten haben, oder sich mit großem Abstand im selben Raum mit ihr aufhielten.

"Für Niederösterreich ist es sinnvoll, die Lage in den nächsten Tagen genau zu beobachten"

Außerdem habe Niederösterreich ein Frühwarnsystem installiert. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Gemeinde die 300er-Marke erreicht, wird dort über notwendige Maßnahmen zum Gegensteuern gesprochen.

In den beiden Hochinzidenzgebieten, Wiener Neustadt und Neunkirchen, haben die verschärften Maßnahmen, laut Mikl-Leitner, schon Wirkung gezeigt: Die Inzidenz liegt in Wiener-Neustadt-Stadt mittlerweile wieder unter der 300er-Marke.

Grüne sehen den NÖ-Weg als Spiel mit dem Feuer

Die Grünen NÖ kritisieren Mikl-Leitners Entscheidung. Landessprecherin Helga Krismer spricht von einem „Spiel mit dem Feuer“. Die Lage in Ostösterreich werde immer angespannter. „Die Auslastung der Intensivbetten in Wien, Niederösterreich und Burgenland ist an der Grenze der Belastbarkeit und medizinisch nicht mehr vertretbar. Wann kehrt endlich wieder Vernunft und Verantwortung bei ihr ein“, fragt Krismer.

Verständnis zeigt sie für den Wunsch aus Wien, dass Niederösterreich und das Burgenland die Osterruhe ebenfalls verlängern. „Auch das Gesundheitsministerium würde eine gemeinsame Lösung der Ostregion sowie die Expertinnen und Experten empfehlen ebenso eine entsprechende gemeinsame Verlängerung der geplanten Maßnahme. Je höher die aktuelle Inzidenz ist, umso wahrscheinlicher sind auch die Mutationen bei uns“, meint Krismer.