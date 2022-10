Niederösterreich will mit Milliarden-Investment energieautark werden

Werbung

Bei der Pressekonferenz im NÖ Landhaus: Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur Franz Angerer (v. l. n. r.). Foto: NLK Pfeffer

Niederösterreich soll energieunabhängig werden. Das Land NÖ präsentierte am Dienstag ambitionierte Ausbaupläne bei den Erneuerbaren Energien und der Netzinfrastruktur und appellierte gleichzeitig an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher für "Optimismus" und "Mut" in äußerst herausfordernden Zeiten, die von Teuerung und einer Versorgungsunsicherheit auch in Sachen Energie gezeichnet sind.

"Wir spüren alle, dass die Welt im Umbruch ist. Wenn die Welt im Umbruch ist, heißt das für Niederösterreich Aufbruch - in eine Energieunabhängigkeit", verkündete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gemeinsam mit Landes-Vize Stephan Pernkopf, der seit 2009 die Energie-Agenden des Landes NÖ verantwortet, präsentierte sie ein Ausbaupaket für die Wind-, Sonnen-, Wasser- und Biomassekraft inkl. der nötigen Netzinfrastruktur. Damit wolle das Land NÖ die Bürger langfristig entlasten, für mehr Sicherheit in der heimischen (Energie-)Versorgung sorgen und den Klima- und Umweltschutz umsetzen. "Wir wollen mit dem Programm den Ausbau von Wasser, Wind und Sonnenkraft beschleunigen - für günstigere Preise, für mehr Sicherheit und für das Klima", gab Mikl-Leitner die Zielsetzung vor.

Präsentierten Niederösterreichs Weg in die Energieunabhängigkeit: Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, und der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur Franz Angerer (v. l. n. r.). Foto: NLK Pfeffer

"Was zuerst als exotisch gesehen wurde, ist heute ganz normal", sagte Landes-Vize Stephan Pernkopf über den Photovoltaik-Boom im Land. Die Energiewende finde in der Region und tagtäglich statt: durch die Montage von hundert neuen PV-Anlagen. „Heute macht sich bezahlt, dass wir diesen Weg schon immer konsequent gegangen sind, um die Menschen zu entlasten, das Klima zu schützen und die Wirtschaft zu stützen“, sagte Pernkopf.

Die Energiekrise könnte für Niederösterreich zum Sprungbrett in eine Unabhängigkeit werden, glaubt der Landes-Vize. Bilanziell decke Niederösterreich bereits jetzt seinen Stromverbrauch durch die Erneuerbaren, wobei der Verbrauch auch steige.

Pernkopf präsentierte im Detail die Ausbaupläne für eine Energieunabhängigkeit des Landes bis 2035:

Windkraft: Verdreifachung bis 2030

Derzeit gibt es in Niederösterreich 735 Windräder, die rund 4.130 Gigawatt pro Jahr erzeugen. Im Jahr 2009 waren hierzulande 345 Windräder in Betrieb, die 1.100 Gigawatt erzeugen.

Bis 2030 soll die Stromerzeugung durch Windkraft in Niederösterreich auf 8.000 Gigawatt-Stunden verdoppelt und bis 2035 auf 12.000 Gigawatt-Stunden Leistung verdreifacht werden. Bestehende Anlagen werden mit leistungsstärkeren Generatoren und Technologie modernisiert (Stichwort "Re-Powering") - dadurch sollen alleine mit bestehenden Anlagen um 300 bis 400 Megawatt mehr Windstrom erzeugt werden. 250 neue Windräder sollen jedenfalls errichtet werden. Mithilfe von Abrundungen und Arrondierungen wird in bestehenden Windzonen Platz für mindestens 100 zusätzliche Windräder geschaffen. Für die restlichen 150 werden ökologisch verträgliche Neuzonierungen mit Experten und der Region festgelegt werden. Es gilt ein Mindestabstand von 1.200 Meter zur nächsten Siedlung.

In die Windkraft werden 2,6 Milliarden Euro investiert.

Sonnenkraft: Verdopplung bis 2025

Derzeit sind rund 70.000 PV-Anlagen im Land montiert. Um 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Die bestehenden Anlagen erzeugen rund 3.000 Gigawatt-Stunden Strom pro Jahr.

Bis 2025 soll die Photovoltaik um 350 Prozent gesteigert werden. Das heißt, rund 130.000 zusätzliche PV-Anlagen sollen in Niederösterreich auf Dächern, an Wänden und auf Freiflächen installiert werden. In Kürze werden 1.300 Hektar auf weniger wertvollen Böden für Freiflächen-PV-Anlagen freigegeben.

In die Photovoltaik werden drei Milliarden Euro investiert.

Wasserkraft: Revitalisierung der Kleinkraftwerke

Es werde kein Geld für neue Klein-Wasserkraftwerke geben. Bestehende Anlagen sollen jedoch revitalisiert und modernisiert werden. Potential gebe es durch Effizienzsteigerung wie etwa die Revitalisierung des Donaukraftwerks Ybbs-Persenburg des Verbunds zeigt: Mithilfe moderner Turbinen und Generatoren wird dort Strom für 77.000 zusätzliche Haushalte erzeugt.

Biomasse: 200 neue Anlagen bis 2030

Derzeit erzeugen 813 Biomasse-Anlagen Wärme und Strom. Diese Anlagen erzeugen pro Jahr die Menge an Raumwärme, die 20.000 Tanklastzüge voll mit Heizöl liefern würden.

Bis 2030 soll die Zahl um 200 neue Anlagen auf 1.000 Biomasse-Heizkraftwerke erhöht werden. Derzeit werden 10 neue Heizkraftwerke errichtet und 20 weitere erweitert. Das EVN-Biomasseheizkraftwerk in Krems versorgt beispielsweise 20.000 Haushalte mit Wärme und 15.000 Haushalte mit Strom.

Strom-Netz-Infrastruktur: 40 neue Umspannwerke

Die Leitungskapazität und Netzsicherheit soll mit neuen, stärkeren Leitungen abgesichert werden. Zu den bestehenden 92 Umspannwerken der EVN sollen 40 neue dazukommen. Mit 20 Minuten Stromausfällen im Jahr liege Niederösterreich international im Spitzenfeld.

Allein die EVN investiert 250 Millionen Euro in neue Trafos, Umspannwerke und Leitungen. Das sollten auch alle anderen Netzbetreiber tun, forderte Pernkopf. „Wir bekennen uns ganz klar dazu, dass wir Leitungen bauen müssen. Denn das Thema Energiewende ist vom Umweltthema auch zum Sicherheitsthema geworden."

NÖ-Windkraft als Wertschöpfungs-Motor

Als Wertschöpfungsmotor und "Hochtechnologie" sieht Ökonom Christian Helmenstein die 735 NÖ-Windkraftanlagen. Pro Jahr entstehe durch ihren Betrieb eine Wertschöpfung von 496 Millionen Euro, etwa 91 Prozent davon ließen sich Niederösterreich zuordnen. Darüber hinaus würden aus der Windkraft in Niederösterreich „über 1.000 zusätzliche Jobs“ entstehen. Den fiskalischen Effekt beziffert Helmenstein mit 280 Millionen Euro an zusätzlichen Steuer- und Abgabeneinnahmen. Aus den Investitionen in die niederösterreichischen Windkraftanlagen seien 1,4 Milliarden Euro an Wertschöpfung entstanden: „Die Investitionstätigkeit alleine schafft 2.000 Arbeitsplätze, die zum laufenden Betrieb noch dazukommen.“

Angerer: "Fast eine Punktlandung Niederösterreichs"

Sehr erfreut über die NÖ-Ausbaupläne ist der Chef der Österreichischen Energieagentur (ÖEA) Wolfgang Angerer. Die Energieagentur hat die Ausbaupläne von in Summe 27 Terrawattstunden bis 2030 für alle Bundesländer heruntergebrochen. "Die Ziele, die heute präsentiert wurden, sind fast eine Punktlandung – das passt sehr gut in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung", so Angerer. Als Hemmschwelle sehe er noch das Thema Netzinfrastruktur und ein generelles Glaubwürdigkeitsproblem bei der Energiewende: "Es ist irrsinnig schwer vorstellbar, wie man von Gas wegkommt, da braucht man sehr viel Optimismus und Innovation", sagte Angerer. Die kürzlich fertiggestellte 380 KV-Leitung im Weinviertel sei jedenfalls wesentlich für den Ausbau der Windkraft: "Die größten Potenziale liegen entlang dieser Leitung."

Versorgungs-, Klima- und Abhängigkeitsproblem

Die aktuelle Energiekrise sei aber aufgrund der Vernetzung und Abhängigkeiten nur europäisch zu lösen. Trotzdem brauche es auch nationale und regionale Aktivitäten. "Wir haben mit einem Gasfluss aus Russland von minus 80 Prozent derzeit ein veritables Versorgungsproblem in Europa", analysiert Angerer. Durch die Mangellage gehen die Preise durch die Decke, die Nachfragekurve entpuppt sich als "extrem steif". Außerdem habe Österreich ein Klima- und Abhängigkeitsproblem. "Zwei Drittel der Energie, die wir importieren, sind fossil und klimaschädlich. Unser Gesamtverbrauch hat sich massiv erhöht. Da gibt es noch viel zu tun", sagte Angerer.

Angerer appellierte wie Mikl-Leitner und Pernkopf, "mutig" in die Zukunft zu schauen. Es sei schon sehr viel erreicht worden und bringt ein Zitat von dem 1997 verstorbenen Wiener Neurologen und Psychiater Viktor Frankl als Ermutigung: „Zu optimieren, was in unserer Macht steht, ist Optimismus."

Klimaschützer: Ziele seien "deutlich zu niedrig"

Die Umweltschutzorganisation Global 2000 begrüßte in einer Aussendung den angekündigten stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien. Gefordert wurde aber ein verbindlicher Ausstiegsplan aus Öl- und Gasheizungen als nächster wichtiger Schritt zur Energiewende. Fridays for Future (FFF) bezeichnete die Ziele in einer Aussendung als "deutlich zu niedrig". Niederösterreich tue damit nur, "was es nach den Bundeszielen für das Erneuerbaren Ausbau Gesetz ohnehin tun muss, schöpft seine Möglichkeiten aber bei Weitem nicht aus", meinte Johanna Frühwald von FFF St. Pölten. Vermisst wurden ein gesetzlich verankertes Ziel zur Klimaneutralität bis 2040 und verbindliche Aussagen zur Senkung der Treibhausgase, wie auch die Plattform "KlimaNÖtral" mitteilte.

NEOS fordern "Energiewende-Turbo"

Der Ausbau ist auch Thema in der Landtagssitzung am Donnerstag. Eine von der ÖVP beantragte Aktuelle Stunde trägt den Titel "Ausbau der Erneuerbaren Energie - NÖ als Vorreiter für Versorgungssicherheit und Klimaschutz!" Um Niederösterreich "tatsächlich zu einem Vorreiter zu machen", forderten die NEOS in einer Pressekonferenz am Dienstag einen "Energiewende-Turbo". "Bis 2030 brauchen wir 100 neue Windräder pro Jahr und bei Parkflächen ab 200 Quadratmetern eine verpflichtende Überdachung mit Photovoltaik. Einen Turbo braucht es aber auch bei den Genehmigungsverfahren, einem Endzeitpunkt für bestehende Gasheizungen und bei Investitionen in den Netzausbau", sagte Landessprecherin Indra Collini.