Über Zugewinne darf sich der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband freuen - er kam auf 11,53 Prozent (plus 0,35 Prozent). Der Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender landete jedoch nur bei 6,06 Prozent - ein Minus von 1,30 Prozentpunkte. Die meisten Zugewinne in Prozent erhielt die Grüne Wirtschaft - nämlich ein Plus von 1,90 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent. Die UNOS kamen auf 1,59 Prozent (plus 0,54 Prozentpunkte), die sonstigen Listen auf 0,66 Prozent (minus 0,08 Prozentpunkte).

Die Wahlbeteiligung lag bei 41,02 Prozent, also ein leichter Rückgang um gut 1,5 Prozentpunkte.

Die NÖ Unternehmer hatten von 2. bis 4. März Gelegenheit, ihre Vertreter in den einzelnen Fachgruppen zu wählen. Insgesamt waren mehr als 105.000 Personen berechtigt mehr als 144.000 Stimmen abzugeben.