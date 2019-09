Noch am Samstag waren die NEOS wahlkämpfen - ohne große Abschlussveranstaltung, dafür mit Turnschuhen, Luftballons und Gesprächen auf der Straße, und zwar am Schrannenplatz in der Mödlinger Innenstadt.

Nikolaus Scherak, niederösterreichischer Spitzenkandidat der NEOS für die Nationalratswahl, hatte schon davor gewählt - per Wahlkarte. Und sieht den heutigen Wahlsonntag optimistisch: „Ich bin", so Scherak, "zuversichtlich, dass der heutige Tag ein klares Zeichen für eine ehrliche und anständige Alternative für Österreich sein wird.“