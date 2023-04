Keine Nikotinbeutel für Minderjährige: NÖ wartet auf Bundes-Lösung

Werbung

Immer mehr Menschen holen sich den Nikotin-Kick durch kleine Beutel, die sie sich unter die Oberlippe schieben. Die Rede ist von Nikotin-Beuteln, auch „Nicotin-Pouches“ oder „Nic-Bags“ genannt. Beliebt ist dieses Suchtmittel, das in bunten Verpackungen und mit verschiedenen Geschmäckern angeboten wird, vor allem bei jungen Menschen, wie Schulleiter, aber auch Suchtberatungsstellen berichten. Einige Bundesländer wollen die Nikotin-Beutel, von Konsumentinnen und Konsumenten oft auch wie die schwedischen tabakhaltigen Säckchen „Snus“ genannt, nun verbieten. In Niederösterreich hofft man auf eine bundesweite Lösung.

Im Gegensatz zu den echten Snus, die in Österreich verboten sind, enthalten die hier erhältlichen Nikotin-Beutel keinen Tabak. Wie der Name schon sagt, bestehen sie aber aus Nikotin, das über die Schleimhäute im Mund aufgenommen wird. Dort wirkt es direkt auf das Belohnungszentrum im Gehirn, macht wacher, steigert kurzfristig die Aufmerksamkeit – ähnlich wie Kaffee oder Energy Drinks. Gleichzeitig kann es vor allem beim Erstkonsum aber auch zu Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen führen – und mittelfristig vor allem süchtig machen.

In Kärnten sind die Nikotin-Beutel für Unter-18-Jährige schon verboten

Bisher gab es für den Verkauf und Konsum der rauchfreien Zigaretten-Alternative keinerlei Einschränkungen. Nun nehmen einige Bundesländer die Nikotinbeutel ins Visier. In Kärnten sind sie für unter 18-Jährige bereits verboten. Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich wollen ein solches Verbot ebenfalls im Jugendschutzgesetz verankern. Niederösterreich zeigt sich hier abwartend.

Christiane Teschl-Hofmeister will eine bundesweit einheitliche Lösung für den Verkauf von Nikotin-Beuteln und den Konsum von Jugendlichen: " Dieses Thema ist zwar in den Landesjugendgesetzen verankert, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen si Foto: NLK

„Es ist unbestritten, dass diese Art der Nikotin-Aufnahme gesundheitlich nachteilig für junge Menschen ist. Dieses Thema ist zwar in den Landesjugendgesetzen verankert, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen sind aber in ganz Österreich gleich“, sagt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sie erklärt, dass sich aktuell die Jugendabteilung des Bundeskanzleramtes im Rahmen einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Ländern mit dem Thema beschäftige. „Die fachliche Vorlage zu einem Gesetzesentwurf soll österreichweit einheitlich sein. Sobald der Formulierungsvorschlag des Bundes vorliegt, werden wir in Niederösterreich eine Übernahme ins Landesjugendgesetz prüfen“, meint Teschl-Hofmeister.

Herkömmliche Zigaretten waren gestern. Heutzutage setzen vor allem junge Menschen auf Nikotin-Beutel, die man sich unter die Oberlippe legt, Einweg- oder E-Zigaretten. Foto: APAThemenbild

SPÖ-Landesrätin setzt auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sieht das ähnlich. Sie betont, dass erwiesen sei, dass von Nikotin-Produkten gesundheitliche Gefahren ausgehen. „Nach meinen Informationen steht eine bundeseinheitliche Regelung kurz vor der Umsetzung. Ich befürworte diese, weil es wichtig ist, klare und nachvollziehbare Regeln zu haben und einen österreichweiten Fleckerlteppich zu vermeiden. Neben diesem gesetzlichen Verbot braucht es bei Jugendlichen aber vor allem auch Aufklärung und Bewusstseinsbildung“, sagt die Sozialdemokratin.

Trafikanten wollen Monopol auch für Nikotin-Beutel

Für die Trafiken in Niederösterreich würde sich mit einem Nikotin-Beutel-Verbot für Unter-18-Jährige wenig ändern. Weil die Päckchen keinen Tabak enthalten, fallen sie zwar nicht unter das Tabak- und Nichtraucher*innenschutzgesetz (TNRSG). Deshalb gibt es auch keine gesetzliche Regelung von wem und an wen die Produkte verkauft werden dürfen. In den Standesregeln habe man aber festgeschrieben, dass die Säckchen nur an Volljährige verkauft werden, erklärt Armin Klauser, Geschäftsführer der Fachgruppe der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Für andere Verkaufsstellen, Tankstellen oder Bars, gilt das aber nicht. Dort dürfen sie theoretisch an Kinder und Jugendliche jedes Alters verkauft werden. Geht es nach dem Obmann der Fachgruppe der Tabaktrafikanten, Peter Schweinschwaller, sollten die Nikotin-Beutel künftig unter das Tabak-Monopol gestellt werden und nur in Trafiken an Über-18-Jährige verkauft werden dürfen.

Trafikant: Generelles Verbot würde zu Schwarzhandel führen

Von einem generellen Verbot der beliebten Zigaretten-Alternative hält der Haager Trafikant Schweinschwaller nichts. „Das würde nur den Schwarzmarkt befeuern“, betont er.

Informationen über die Nikotinbeutel: https://www.fachstelle.at/nikotinbeutelundco/