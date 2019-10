Draußen steht Physiksaal. Drinnen stehen Klassentische, Overhead-Projektoren, Kästen mit Glastüren und Reagenzgläsern. Dazwischen: Mikroskope, iPads – und (Lego-)Roboter.

Die gehören nicht in die Spielzeugkiste. Ganz im Gegenteil. Die gehören zum Unterricht. Und der Physiksaal gehört zu einer NaWi-Schule. Einer von (derzeit) fünf.

Die stehen in St. Pölten (wie der Physiksaal), in Wiener Neustadt, in Lassee, in Raabs und in Ybbsitz. Und die sollen demnächst Zuwachs bekommen. „Wir wollen“, sagt Niederösterreichs Bildungs-Landesrätin, „noch stärker auf die Naturwissenschaften setzen.“ Niederösterreichs Bildungsdirektor formuliert es ein bisschen drastischer: „Wir müssen was tun!“

"Das ist ganz wichtig für uns"

Also sollen die derzeit fünf Mittelschulen mit NaWi-Schwerpunkt auf demnächst sechs und schon im nächsten Schuljahr, also im Herbst 2020, auf insgesamt zwölf anwachsen. In jeder von Niederösterreichs mittlerweile sechs Bildungsregionen sollen dann zwei Mittelschulen die sogenannten MINT-Fächer, also: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik als eigenen Schwerpunkt anbieten.

„Da geht es aber nicht nur um Mathematik“, so Christiane Teschl-Hofmeister. „Da geht es um Recycling, um Mobilität, um Robotik, um Bionik und vieles mehr.“ Da gehe es auch darum, „wo soll’s hingehen“, und zwar „gerade für Mädchen“. An denen herrscht zumindest in den bestehenden NaWi-Schulen kein Mangel. Die meisten hätten in etwa gleich viele Schülerinnen und Schüler.

Auch am Interesse mangelt es nicht. Begonnen habe man 2018/19 mit 201 Anmeldungen, so ARGE Naturwissenschaften-Leiterin Erika Frühwald. Im heurigen Schuljahr sei man schon bei 220. Aber: Im Vergleich mit den beiden anderen, bekannteren Mittelschul-Schwerpunkten Musik und Sport (die derzeit an 24 bzw. 30 Standorten in ganz Niederösterreich angeboten werden) sei man noch hinten nach.

Dabei brauche gerade die Industrie ganz dringend Fachkräfte im MINT-Bereich. „Das“, meint auch Industriellenvereinigungs-NÖ-Präsident Thomas Salzer, „ist ganz wichtig für uns“. Daher habe man für die derzeitigen Standorte auch die technische Grundausstattung – die Mikroskope, die iPads, die Roboter – bereit gestellt. Und: „Wir werden auch die nächsten sechs Schulen großzügig unterstützen.“ Gemeinsame Lehrpläne gäbe es ohnehin schon. Jetzt fehlen noch die nächsten Standorte. Die müssten sich bewerben, so Johann Heuras. „Wir wollen auch einen Wettbewerb!“