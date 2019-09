"Auch wenn das neue Schuljahr gerade erst drei Wochen alt ist - das Thema Bildung ruht nie", scherzte Niederösterreichs Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister heute, Donnerstag, Vormittag. Und hatte ins Klassenzimmer gebeten, und zwar in eine von Niederösterreichs "Pilotschulen". Die, die Theodor-Körner-Mittelschule III in St. Pölten, hat schon seit dem letzten Schuljahr einen neuen Schwerpunkt: die Naturwissenschaft, kurz NaWi (oder auch: MINT, wie die Fächer rund um Mathematik und Co. im Bildungsjargon gerne abgekürzt werden). Und die hätte, so Christiane Teschl-Hofmeister, "einen Steilstart" hingelegt - genauso wie die vier anderen Mittelschulen in den mittlerweile sechs Bildungsregionen mit NaWi-Schwerpunkt.

Aber: "Wir müssen noch mehr tun", so Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras. Und will, gemeinsam mit dem Land und Niederösterreichs Industriellenvereinigung, kurz: IV, die dabei ein "ganz wichtiger Partner" sei, schon im nächsten Schuljahr 2020/21 sechs neue Schwerpunkte starten, an sechs weiteren Mittelschulen im ganzen Land. "Wir werden", versprach IV NÖ-Präsident Thomas Salzer, "auch die nächsten sechs Schulen großzügig unterstützen" - mit technischer Grundausstattung von Tablets bis zu Robotern.

Interessierte Mittelschulen können sich für die zusätzlichen Schwerpunkte "noch heuer" bewerben, denn: "Wir wollen einen Wettbewerb der besten Schulen", so Heuras.