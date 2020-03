Seit 1911 wird im März an die Rechte der Frauen erinnert. Bei der Einführung des Weltfrauentages wurde das Wahlrecht gefordert. Außerdem setzten sich Aktivistinnen dafür ein, dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Wählen dürfen Frauen seit 1918. Auch sonst hat sich in kleinen Schritten bereits einiges auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männer getan. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft hat sich gewandelt - wenn auch sehr langsam. 1975 wurde etwa die Fristen-Lösung für den straffreien Schwangerschaftsabbruch eingeführt. Erst seit 1975 - also seit 45 Jahren - dürfen Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes arbeiten gehen. 1990 gab es mit Johanna Dohnal die erste Frauen-Ministerin. Und seit 1993 hat Österreich das Gleichbehandlungsgesetz.

Dass man trotzdem auch 2020 noch noch dringend über Gleichberechtigung und Frauen-Rechte reden muss, sind sich die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) einig. Sie betonten die Wichtigkeit des Weltfrauentages, die auch Zahlen untermauern. Ein Beispiel ist der "Equal Pay Day", der erst vor wenigen Tagen "gefeiert" wurde. Österreichweit betrachtet, müssen Frauen 56 Tage länger arbeiten, um dasselbe zu verdienen wie Männer. In Niederösterreich sind es 54 Tage.

Ein zweites Beispiel ist die hohe Teilzeit-Quote bei Frauen, die nicht zuletzt für Armut im Alter und Abhängigkeit vom Mann sorgt. In Niederösterreich arbeitet fast jede zweite Frau nur Teilzeit. Die Quote liegt hier bei 46,2 Prozent.

Das Land will mit guter Kinderbetreuung und Pflegesystem nachhelfen

"Niederösterreich ist, wenn man sich diese Zahlen ansieht, ein bisschen weniger ungerecht als der Bundesschnitt. Ich hätte aber schon gerne, dass sich diese Statistik noch weiter verändert", gibt sich Christiane Teschl-Hofmeister noch nicht zufrieden.

Und dazu wolle sie auch mit ihrer Arbeit als Frauen-Landesrätin etwas beitragen. Helfen könne am Weg zur Gleichberechtigung nämlich auch das Land - etwa durch die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eines gut funktionierenden Pflegesystems. "Damit können wir es Frauen leichter machen, die Verantwortung für Kinder und Angehörige nicht mehr alleine zu übernehmen", sagt Teschl-Hofmeister.

Ulrike Königsberger-Ludwig erinnert daran, dass Frauen in Niederösterreich um 20,3 Prozent weniger verdienen als Männer. Nach wie vor sind deshalb viele Frauen finanziell von Männern abhängig. Und das kann schwerwiegende Folgen haben: "Es kann natürlich dazu führen, dass Frauen in Gewalt-Beziehungen bleiben", weiß die SPÖ-Landesrätin, die für Frauenhäuser und Wohnungssicherheit zuständig ist.

Frauentag steht auch im Zeichen der Hilfe gegen Gewalt

International - aber auch in Niederösterreich - steht derzeit auch die Beseitigung von Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Fokus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verkündeten etwa gerade neue Maßnahmen zum Schutz gegen häusliche Gewalt.

Um Frauen Hilfe bieten zu können, stehen in Niederösterreich außerdem 62 Plätze in sechs Frauenhäusern zur Verfügung. Außerdem sind von den 193 Plätzen in Notschlafstellen 44 für Frauen reserviert. In den nächsten Wochen soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die zeigt, ob dieses Angebot ausreicht, wie es genutzt wird und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Außerdem soll mit einer Info-Kampagne gezielt die Aufmerksamkeit auf Frauenhäuser gelenkt werden - damit von Gewalt Betroffene auch wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Schutz und Hilfe brauchen.