„Mitarbeiter gesucht“, hieß es in Niederösterreich vergangenes Jahr allen voran im Einzelhandel, der Gastronomie und den vorbereitenden Baustellenarbeiten. Sie suchten über das AMS NÖ am meisten nach Arbeitskräften. Und: Erstere zwei Branchen bekamen auch die meisten Arbeitnehmer vermittelt. Im Einzelhandel wurden 7.678 Stellen besetzt, um 5,9 Prozent mehr als 2017, in der Gastronomie 3.970 (plus 0,8 Prozent).

Insgesamt waren es niederösterreichweit in allen Branchen 65.284 Stellen, dazu kommen noch die Lehrstellen. Und das bedeutet: „Dem AMS NÖ ist es gelungen, so viele freie Stellen inklusive Lehrstellen wie noch nie mit einer Arbeitskraft oder einem Lehrling zu besetzen“, so AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich.

Arbeitslosigkeit sinkt stetig

„Die Beschäftigung ist gestiegen und die Arbeitslosigkeit sinkt von Monat zu Monat“, freut sich VP-Landesrat Martin Eichtinger, der von einer positiven Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage spricht und die gute Zusammenarbeit zwischen Land NÖ, AMS NÖ und Sozialpartnern betont. Im Dezember beispielsweise konnte der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit in den Bauberufen (minus 9,9 Prozent), den Hilfsberufen (minus 7,5 Prozent), den Metall- und Elektroberufen (minus 10,3 Prozent) sowie den Fremdenverkehrsberufen (minus 10,4 Prozent) verzeichnet werden.

Wobei Stellenangebot und -nachfrage nicht immer gut zusammenpassen. Manchmal gibt es mehr Arbeitssuchende als Jobs. Wie etwa bei Reinigungskräften. Hier verzeichnete das AMS NÖ beispielsweise 406 Arbeitssuchende auf nur fünf offene Stellen. Und: Manchmal gibt es mehr Jobs als mögliche Bewerber. So wurden etwa 227 Schlosser gesucht, es gab aber nur 175 freie Stellen.

Wie sich die Arbeitslosenquote 2018 entwickelt hat? „Die NÖ Arbeitslosenquote wird mit 7,8 Prozent erstmals seit 2013 wieder deutlich unter der 8-Prozent-Marke zu liegen kommen“, so Hergovich. „Mit einem Minus von knapp 10 Prozent gelang 2018 der stärkste Rückbau der Arbeitslosigkeit seit 18 Jahren.“ Dieser zeigt sich auf breiter Ebene. So ist die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen (minus 10,1 Prozent), Über-50-Jährigen (minus 2,3 Prozent) und Langzeitarbeitslosen (minus 21,8 Prozent) gesunken. Und: Im Jahresdurchschnitt rechnet das AMS mit etwa 620.300 unselbstständig Beschäftigten, um 2,15 Prozent mehr als 2017. Das ist der höchste Zuwachs seit 1992.