Jeder fünfte Unfall an Eisenbahnkreuzungen endet tödlich. Grund dafür ist oftmals Unachtsamkeit und Leichtsinn. Um mehr Bewusstsein für die Gefahren an Bahnübergängen zu schaffen starten die Niederösterreich Bahnen die Kampagne „Sei g´scheit. Nimm dir Zeit. Am Bahnübergang.“.

„Im hektischen Alltag oder ‚weil ohnehin nie ein Zug kommt‘ vergessen wir gerne, dass ein Zug nicht ausweichen kann und auch bei einer Vollbremsung nicht sofort zum Stehen kommt“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Laute Musik, ein rasches Telefonat am Weg zur Arbeit oder schlicht Fehleinschätzungen der Situation würden trotz aller Warnsignale zu oft zu tragischen Unfällen führen.

Nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger zählen zu den Adressaten der Kampagne. Denn die Abkürzung über die Gleise oder das Umgehen von geschlossenen Bahnschranken bringt Fußgänger in enorme Lebensgefahr. Schleritzko gibt dabei zu Bedenken: „Dies stellt auch eine sehr große Belastung für die Mitarbeiter der Niederösterreich Bahnen dar.“

Gefahrenbereich Gleis

Trotz zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen können Lokführer erst zu spät reagieren, weil Züge an die Schiene gebunden sind und lange Bremswege haben. „Je nach Geschwindigkeit, kann der Bremsweg eines Zugs bis zu 1.000 Meter betragen. Ein Bahnübergang erfordert daher immer die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer“, unterstreicht Barbara Komarek, Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen.

Besonders an unbeschränkten Bahnübergängen braucht es volle Wachsamkeit, wie beispielsweise das Zugunglück in Pitten mit zwei Toten im September 2020 zeigt. Bundesweit kamen im Vorjahr 14 Menschen an Eisenbahnkreuzungen ums Leben – um Vier mehr als 2019.