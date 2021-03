Die Bevölkerung wird immer älter. Während 2018 in Niederösterreich noch 90.807 Personen über 80 Jahre lebten, werden es 2035 schon 141.053 Menschen sein, die älter als 80 sind. Bei der Frage, wer diese Menschen pflegen soll, bilden sich in vielen Gesichtern Sorgenfalten. Das Land rechnet damit, dass bis 2030 15.000 Pflegekräfte alleine in Niederösterreich fehlen.

Ein Pflege-Schwerpunkt in der Bildung soll nun - ergänzend zur bundesweit laufenden Pflege-Reform - dafür sorgen, dass es in Zukunft genügend Fachkräfte gibt. Bildungs- und Pflegelandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) stellte dazu gemeinsam mit Bildungsdirektor Johann Heuras ein neues Programm vor.

Enthalten ist darin die Gründung von Schwerpunkten für Soziales und Pflege an Mittelschulen. Starten sollen die ersten sechs Standorte - Spitz (Bezirk Krems-Land), Retz (Bezirk Hollabrunn), Mauer-Amstetten, Traismauer (Bezirk St. Pölten), Guntramsdorf (Bezirk Mödling) und Wiener Neustadt (Europaallee) - damit im Herbst. In zwei zusätzlichen Stunden sollen die Jugendlichen dort auf einen Beruf in der Pflege vorbereitet werden. „Die inhaltlichen Schwerpunkte sind vielfältig und umfassen die Themengebiete Gesundheit, Ernährung, Sport und Fitness, sowie medizinische und biologische Grundlagen“, erklärt Heuras. Mit Pflegezentren, aber etwa auch Jugendheimen in der Umgebung sollen zudem Kooperationen eingegangen werden.

Usercontent, NLK Filzwieser

Ausbildung soll in Modulen angeboten werden

Weil es immer wieder zu Abbrüchen bei einer Pflege-Assistenz-Ausbildung kommt, ist auch in diesem Bereich eine Neuerung geplant. Die bisher drei eigenständigen Ausbildungen Sozialer Alltagsbegleiter, Heimhilfe und Pflege-Assistenz sollen modularisiert sein. Das bedeutet: Wer die Ausbildung zur Pflege-Assistenz macht, lernt schon vorher alles notwendige für den Sozialen Alltagsbegleiter und die Heimhilfe. Wird die Ausbildung dann etwa nach einem Jahr abgebrochen, die Modulprüfung zur Heimhilfe, aber positiv absolviert, hat man trotzdem diesen Abschluss. Starten soll das in einem Pilotprojekt mit der Caritas ab Herbst. Wenn alles glatt geht, soll das Modul-System flächendeckend ausgerollt werden. Schon bisher kann man Ausbildungen in der Pflege an 43 Standorten in Niederösterreich absolvieren.

Bessere Vernetzung mit Regelschulen

Neben den Schwerpunkt-Schulen und der Modularisierung der Ausbildung will das Land dafür sorgen, dass sich Gesundheits- und Krankenpflegeschulen (GUK) mit dem Regelschulwesen besser vernetzen. "Die Schülerinnen und Schüler sollen einen möglichst authentischen Einblick in das Berufsfeld bekommen und sich unter Begleitung ihrer Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern der Pflege- und Sozialbetreuungsschulen austauschen können“, meinte Teschl-Hofmeister. Im Regelschulwesen soll diese Vernetzung etwa im Rahmen der angebotenen Berufsorientierung erfolgen.

Teschl drängt auf Umsetzung der Pflegereform

Neben diesen Veränderungen, die auf Landesebene umgesetzt werden können, drängt Teschl-Hofmeister aber auch auf Entscheidungen im Bund. „Das Pflegethema ist allgegenwärtig und die Entwicklungen sowie die Prognosen zeigen, dass es unbedingt notwendig ist in diesem Bereich endlich über bundesweite und länderübergreifende Lösungen zu sprechen", sagt sie und kündigt ihre Mithilfe bei der bundesweit laufenden Pflegereform an.