"Wenn man 'Alpintourismus' sagt, denkt man nicht gleich an Niederösterreich." Stellt Niederösterreichs Landeshauptfrau fest. Aber: "Wir sind jetzt wieder an der Spitze." Und das liege nicht nur an der Pandemie, in der "die Nähe wieder gefragt ist". Das liege auch an "sensationellen Entwicklungen" wie am Wechsel oder "echten Highlights" wie am Annaberg. Und das liege an der NÖ-BBG, genauer: Niederösterreichs Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft.

Die feierte heute, Dienstag, mit einem Festakt zwischen blaugelben Wiesenblumen und voll besetzten Sitzungsstühlen in Niederösterreichs Landtag, ihren zehnten Geburtstag. Und hat sich dazu auch gleich einen neuen Namen geschenkt (der, da waren sich alle einig, auch "viel leichter auszusprechen" ist): eco(plus) alpin.

Neuer Name soll neue Gäste bringen: ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrat Jochen Danninger und ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl (v.l.n.r.). Foto: NLK Filzwieser NLK Filzwieser

Als ecoplus-Tochter hätte die Gesellschaft vieles in Niederösterreich "revolutioniert", so ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Und sei längst ein "enormer Wirtschaftsfaktor", so Tourismus- und Wirtschaftlandesrat Jochen Danninger, der vielerorts mittlerweile der größte Arbeitgeber sei. Ihre Regionen hätten sich "vom reinen Skigebiet zum ganzjährigen Bergerlebnis" weiterentwickelt.

St. Corona ("der Anfang war bei uns schwierig", gibt Bürgermeister Michael Gruber zu, denn "die NÖ-BBG war die, die den Lift zugesperrt hat") und Annaberg ("nur durch die Übernahme können wir heute noch Skifahren", so Bürgermeisterin Claudia Kubelka), aber auch Lackenhof und Göstling, Mitterbach und Mönichkirchen, Reichenau und Puchberg gehören da dazu.

In sie hat man seit 2011 65 Millionen Euro investiert und die Gästezahl vervierfacht, so Danninger. Als Partner gehörten auch Niederösterreichs 20 Naturparke ("wir haben sicher noch einiges vor uns", so Geschäftsführerin Jasmine Bachmann) oder Niederösterreichs zwei JUFA-Ressorts dazu ("dass NÖ und die Berge zusammengehören, davon hat man uns erst überzeugen müssen", so Gründer und Vorstand Gerhard Wendl).

Niederösterreichs Bergbahnen seien jedenfalls eine "Erfolgsgeschichte mit Herzblut und auch mit Gegenwind", resümiert Johanna Mikl-Leitner. Und will "die nächsten zehn Jahre nicht mit 100, sondern mit 200km/h fahren". Mit dem ersten Projekt für die nächsten zehn Jahre hat man schon begonnen: dem "Wachküssen" des Semmering, den man wieder "zu alter Blüte" bringen will.