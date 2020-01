348 Mandate verloren die Sozialdemokraten in Niederösterreichs Kommunen laut dem vorläufigen Ergebnis bei der Gemeinderatswahl am Sonntag. Insgesamt gelang ihnen in 116 Gemeinden eine Mehrheit. Alleine regieren können sie noch in 81 Kommunen. Damit haben sie 15 absolute Mehrheiten weniger als nach der letzten Gemeinderatswahl.

Der Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV), Rupert Dworak, und SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar sprechen von "landesweit sehr durchwachsenen Ergebnissen". Besonders schmerzlich war für Dworak die Niederlage in Amstetten. Die SPÖ wurde dort nur mehr zweite, die ÖVP legte um 18,38 Prozentpunkte auf 42,98 Prozent zu. Ursula Puchebner, die bisherige SPÖ-Bürgermeisterin, gab daher heute ihren Rückzug aus der Politik bekannt.

Herbe Niederlagen seien auch Wiener Neustadt, wo Klaus Schneeberger mit der ÖVP erstmals Erster wurde, oder Groß Siegharts, wo ebenfalls erstmals die ÖVP vorne liegt. Gleichzeitig dürfen die Sozialdemokraten aber auch einzelne Erfolge feiern. Als diese verbucht der GVV-Präsident etwa die Ergebnisse in Schwechat, Guntramsdorf, Herzogenburg oder Kreuzstetten.

Mit starken Persönlichkeiten gepunktet

Für SPNÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar zeigte sich bei der Gemeinderatswahl, dass die SPÖ dort punkten konnte, wo starke Persönlichkeiten ins Rennen gingen und die Ortsparteien gut aufgestellt waren. Als Vorzeige-Beispiele nannte er die Gemeinden Ebenfurth, Ober-Grafendorf, Ternitz, Trumau, Traiskirchen, Waidmannsfeld und Ybbs an der Donau. "Besonders hervorzuheben ist auch, dass Bürgermeisterin Karin Baier in Schwechat die absolute Mehrheit wieder erreicht hat", freut sich der Landesgeschäftsführer. In Gemeinden, in denen die SPÖ personell sehr dünn aufgestellt sei, habe der Bundestrend durchgeschlagen.

Ergebnis zeige, wohin interne Streitigkeiten führen

Generell habe sich in den Gemeinden der Wunsch nach Stabilität durchgesetzt, ist Dworak überzeugt. Dass sei vor allem daran erkennbar, dass es herbe Niederlagen setzte, wo es interne Streitereien oder Abspaltungen gegeben habe. Das sehe man etwa in Schrems (Bezirk Gmünd), Groß Schweinbarth oder Matzen (Bezirk Gänserndorf).

Insgesamt könne die SPÖ mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahlen nicht zufrieden sein. "Die ÖVP-Dominanz, vor allem in sehr vielen kleinen Landgemeinden, aber auch im urbanen Bereich wachsend, ist größer denn je. Für uns sozialdemokratische Mandatare und Funktionäre kann das nur der Auftrag sein, unmittelbar, nach den genauen Wahl-Analysen, mit der Arbeit für 2025 zu beginnen", meint Dworak, der selbst als Bürgermeister in Ternitz an den Start ging und mit der SPÖ um 3,63 Prozentpunkte zulegte. In den kommenden fünf Jahren soll daran gearbeitet werden, in möglichst vielen Gemeinden eine Wahl-Alternative zur ÖVP aufzubauen.

SPÖ fordert Aus für nicht-amtliche Stimmzettel und Vorzugsstimmen am amtlichen Stimmzettel

Für das nächste Votum 2025 erhoffen sich die Sozialdemokraten dann auch einige Änderungen rund um das Wahlrecht. Denn Fehler orten sie nicht nur im eigenen System. Vor allem bei den nicht-amtlichen Stimmzetteln gebe es "dringenden Gesprächsbedarf". „Der Tenor vieler Wahlbeisitzer war: 'Diese Flut an Kaszettel tu ich mir nicht mehr an' – und das parteiübergreifend", schildert Kocevar seine Erfahrung. In fast allen Gemeinden sei die Vorzugsstimmenwahl, die vor allem von der ÖVP exzessiv betrieben wurde, als unübersichtlichste Wahl seit langem bezeichnet worden. "Wir wollen daher einen amtlichen Stimmzettel mit der Möglichkeit Vorzugsstimmen zu vergeben, der Wildwuchs nicht-amtlicher Stimmzettel muss eingestellt werden.“ Irreführend sei aus Sicht der SPÖ auch das in Niederösterreich geltende Prinzip "Name schlägt Partei". "Für Wähler ist das überhaupt nicht verständlich", meint Kocevar.

Dazu vertrete die SPÖ NÖ die Forderung „One man, one vote“ – jeder Wahlberechtigte mit einem Wohnsitz in Niederösterreich solle also nur einmal eine Stimme abgeben dürfen.

