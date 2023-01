"Revolutionär": Doskozil als Vorbild für Schnabl

Werbung

So umstritten der burgendländische Landeschef Hans-Peter Doskozil in der Bundes-SPÖ ist, so überzeugt gab sich vergangene Woche Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl von ihm. Wenige Tage, nachdem auch Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner beim Neujahrsempfang des GVV in Niederösterreich zu Gast war, lud der SPÖ-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Schnabl, den Burgenländer Doskozil zu einer Diskussion nach Wiener Neustadt. Dabei wollte er zeigen, was im Nachbarbundesland, in dem die SPÖ mit Absoluter Mehrheit regiert, besser laufe als in Niederösterreich.

"Wie viel Burgenland braucht Niederösterreich", lautete die Frage. Schnabl nannte in der Diskussion einige Beispiele für Erfolgsprojekte im Nachbarbundesland, darunter die Raumordnungsnovelle samt Attraktivierung der Ortskerne oder den Mindestlohn. Auch in der Kinderbetreuung geht das Burgenland mutig voran, meinte Schnabl. Als Erfolg nannte er die Projekte "Jedes Kind soll schwimmen lernen" oder "Englisch in der Volksschule".