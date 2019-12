Zum 22. Mal schmückt das EU-Parlament in Brüssel eine österreichische Tanne. Heuer stammt der Christbaum aus Niederösterreich und wurde feierlich von einer NÖ-Delegation gemeinsam mit EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber (ÖVP) an den Vizepräsidenten des Europaparlaments Othmar Karas übergeben.

Die viereinhalb Meter hohe Nordmann-Tanne aus Niederösterreich im EU-Parlament ist viel mehr als ein bloßer Foto-Spot für Weihnachtskarten: sie ist ein Ort um im hektischen Alltag einmal zur Ruhe zu kommen. Heuer stammt die Tanne im Eingangsbereich aus der nachhaltigen Christbaumkultur der Familie Buchegger bei Maria Laach am Jauerling, wie der Obmann der Niederösterreichischen Christbaumbauern, Franz Raith, berichtete. Bis zum Jahr 1998 schmückte ein Plastik-Baum das Parlament, durch die damalige EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber wurde dieser aber durch einen echten Christbaum aus Österreich ersetzt.

„Die geschmückte Tanne erinnert uns gerade in politisch und wirtschaftlich turbulenten Tagen daran, dass der Advent eine Zeit zum Innehalten ist“, betont der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber. Auch Othmar Karas pflichtete ihm bei: „Der Baum bringt hier an der Schnittstelle der europäischen Demokratie den Duft des Waldes und wärmendes Licht ins Gebäude. Er ist ein Pol der Ruhe und der Besinnung inmitten der vielfach hektischen Vorweihnachtszeit im Europa-Parlament.“ Auch EU-Budgetkommissar Johannes Hahn freute sich über den Christbaum, der eine Erinnerung an die Heimat sei.

Niederösterreichs Bischof Alois Schwarz segnete mit Mariazeller Weihwasser die Tanne und setzte damit ein Zeichen für die Bedeutung des Christentums in der EU. Er betonte, dass „Politik die vornehmste Form der Nächstenliebe sei“.