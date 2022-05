Niederösterreich fixiert Kooperation mit Colorado

Werbung

Damit wurde eine engere Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat Colorado in den Vereinigten Staaten besiegelt. „Wir stehen vor globalen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam meistern können. Ein zentrales Thema ist der Klimawandel. Hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns austauschen“, betonte Mikl-Leitner im Rahmen des Arbeitsgesprächs.

Die Zusammenarbeit solle unter anderem im Einsatz der erneuerbaren Energie stattfinden, wo Niederösterreich bereits eine Vorreiterrolle einnimmt. Ebenso wurde ein Know-How-Austausch im Bereich „leistbares Wohnen“ und zum Thema „Breitband“ besprochen.

Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vizegouverneurin Dianna Primavera. Foto: NLK Pfeiffer

In Denver prägen renommierte Unternehmen der „old economy“ ebenso die Stadt wie die boomende Tech- und Start-up-Szene im nahegelegenen Boulder. Im Rahmen der Reise der 60-köpfigen NÖ-Delegation stand unter anderem auch ein Besuch des niederösterreichischen Unternehmens „F/List“ am Programm. Der Hersteller von exklusiver Innenausstattungen für Business- und Privatjets, Yachten und Residenzen aus Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) hat 2020 ein Werk in Denver eröffnet, um den Flugzeughersteller Pilatus direkt beliefern zu können.

Für Pilatus liefert F/List – das NÖ-Familienunternehmen beschäftigt weltweit 900 Mitarbeiter und hat im Vorjahr den NÖN-Leopold-Preis in der Kategorie Wirtschaft gewonnen - die Kabinenausstattung für die Flugzeuge PC-12 und PC-24. „Das Unternehmen ist ein globaler Player in einem Segment, wo es auf höchste Präzision und Qualität ankommt“, so die Landeshauptfrau.

Betriebsrundgang bei der F/List und Pilatus in Denver. Foto: NLK Pfeiffer

Ebenso war die NÖ-Delegation beim National Renewable Energy Laboratory (NREL) zu Gast. Der größte US-Think-Tank im Bereich Erneuerbare Energien hat das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in den Markt zu implementieren. Im Jahr 2020 wurde dafür ein Jahresbudget von rund 550 Millionen US-Dollar investiert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Thomas Bosshard (CEO Pilatus Business Aircraft), Michael Groiss (CFO F/List) und dem Leiter der Niederlassung in Denver, Thomas Mayr (von links nach rechts). Foto: NLK Pfeiffer

Den Abschluss des Tages bildete ein Niederösterreich-Empfang mit dem Österreichischen Honorarkonsul und ehemaligen CEO von Western Union, Hikmet Ersek, gegeben im Headquarter von Western Union in Denver. Hier gab es für die mitgereisten Unternehmerinnen und Unternehmer aus Niederösterreich die Möglichkeit, mit der lokalen Business Community zusammenzutreffen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.