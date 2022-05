Niederösterreich wird in den USA stärker Fuß fassen

Werbung

Wie können wir das Klima retten? Wie und wo erzeugen bzw. speichern wir dazu die erneuerbare Energie? Und wie beeinflusst die Digitalisierung den Arbeitsmarkt. Diese und viele weitere brennende Fragen der Zukunft waren Thema der Reise einer 60-köpfigen NÖ-Delegation aus Politik und Wirtschaft in die USA. Und bei der Suche nach Antworten ist man fündig geworden.

Nachdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Landesräte Jochen Danninger und Martin Eichtinger bereits zu einem Arbeitsgespräch beim Gouverneur von Texas, Greg Abbott, in der Hightech-City Austin zu Gast waren, stand in Denver ein weiterer wichtiger Polit-Termin am Programm: Die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der Vizegouverneurin von Colorado, Dianne Primavera, galt als einer der Höhepunkte der Reise.

Damit wurde eine engere Zusammenarbeit zwischen Colorado und NÖ in den Bereichen Klimaschutz, Breitband und leistbares Wohnen besiegelt. „Dabei hat sich gezeigt, dass Niederösterreich in der Umsetzung von erneuerbarer Energie dem US-Bundesstaat Colorado voraus ist. Wir brauchen uns in diesem Bereich nicht verstecken“, bilanziert die Landeshauptfrau Mikl-Leitner zufrieden.

„Von den Besten lernen“

Die Reise stand aber auch unter dem Motto „Von den Besten lernen“. Dafür wurde das National Renewable Energy Laboratory (NREL), der größte US-Thinktank für erneuerbare Energie, besucht. Dort will man neue Akzente setzen, damit in den USA, bis 2035, der gesamte Strom klimaneutral erzeugt werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen und das erforschte Wissen schnell auf den Markt zu bringen, braucht die Einrichtung jährlich ein Budget von 550 Millionen US-Dollar.

Interessante Einblicke über die weltweit anerkannte Universität von Stanford nahe San Francisco gab der Delegation ein Gmünder. Professor Friedrich Prinz ist Leiter des Nanoscale Prototyping Laboratory an der Stanford Uni, wo 16.000 Studenten gelehrt werden und die bereits Dutzende Nobelpreisträger ausgebildet hat. Auch die Gründer von Google oder Tesla haben in Stanford studiert. Intelligenz alleine reicht dafür jedoch nicht. Grob kostet ein Studium an der Elite-Uni bis zu 500.000 Dollar.

Weitere NÖ-Firmen vor Sprung in die USA

Wie man in Amerika Fuß fasst, haben zwei NÖ-Unternehmen vorgemacht. Der Kinderfahrraderzeuger „woom“ mit dem Headquarter in Klosterneuburg beschäftig im Bundesstaat Texas 40 Mitarbeiter und verkauft allein in Amerika 150.000 Fahrräder jährlich. Im Jahr 2020 hat sich das niederösterreichische Unternehmen F/List aus Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) nach Florida auch in Denver angesiedelt.

Als weltweit führender Innenausstatter für Yachten und Business- und Privatjets hat der Vorsatz, nahe beim Kunden zu sein, den Schritt über den Großen Teich erfordert, um den dort ansässigen Schweizer Flugzeughersteller Pilatus beliefern zu können. „Schon jetzt stehen jeder zweite Euro, der in NÖ erwirtschaftet wird, und jeder vierte Arbeitsplatz mit den Exporten in Verbindung“, betonen die Landesräte Jochen Danninger und Martin Eichtinger den Stellenwert dieser Exporte.

Die termin-intensive Woche wurde von der Delegation und den rund 25 mitgereisten Unternehmen genützt, um die wirtschaftlichen Kontakte zu intensivieren bzw. neue zu genieren. Und das mit Erfolg. Einzelne NÖ-Unternehmen stehen nach ersten Gesprächen davor, mit ihren Produkten am US-Markt einzutreten. Für sie war die Reise nur der Start einer möglichen Erfolgsgeschichte – to be continued ...