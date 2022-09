NÖ Familienpass bietet Unfall- und Schul-Laptop-Versicherung

Werbung

„Mit dem NÖ Familienpass können sich alle Familien im Land in unterschiedlichen Lebensbereichen absichern“, sagt Familien- und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) im Zuge einer Pressekonferenz in St. Pölten. Zwei neue Angebote der NÖ Versicherung gelten exklusiv für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses. Sie sollen Familien in NÖ unterstützen und die Attraktivität des Familienpasses weiter steigern.

„Mit Einführung der Digitalen Grundbildung in Schulen und der damit einhergehenden Geräteinitiative bin ich besonders froh und auch stolz, dass wir für Familien einerseits eine Schul-Laptop-Versicherung anbieten können“, sagt Teschl-Hofmeister. Für eine Jahresprämie von 75 Euro pro Gerät können Schul-Laptops und im Haushalt befindliche Notebooks und Tablets versichert werden. Die neue Versicherung decke sowohl Transport- und Bedienungsschäden, als auch jenen Schaden, der beim Verschütten von Wasser oder anderen Lebensmitteln entsteht.

Das zweite Angebot der NÖ Versicherung bietet NÖ-Familienpass-Inhabern einen verbesserten Unfallschutz. „Um 44 Euro pro Jahr sind sowohl die besitzhabende Person eines NÖ Familienpasses und der im gemeinsamen Haushalt lebende Partner als auch die im NÖ Familienpass eingetragenen Kinder mitversichert. Zu den Leistungen zählen unter anderen die Knochenbruchpauschale, Zahnersatzkosten, Unfallkosten, Spitalgeld oder ein Existenzschutz“, erklärt Stefan Jauk, Generaldirektor der NÖ Versicherung. Allerdings gelten manche Versicherungsleistungen, wie etwa die Knochenbruchpauschale und Zahnersatzkosten, ausschließlich für Kinder.

NÖ Familienpass unterstützt Familien seit 40 Jahren

„In Niederösterreich ist es uns ein großes Anliegen, dass Familien in allen Lebenslage unterstützt werden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass uns diese Unterstützung mit dem NÖ Familienpass bereits seit 40 Jahren gelingt“, sagt die Familienlandesrätin. Der kostenlose NÖ Familienpass entlaste das Familienbudget mit Vergünstigungen bei rund 550 Partnerbetrieben. Insgesamt 200.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher besitzen aktuell einen Familienpass.

„Ganz besonders erfreulich ist, dass wir heuer ein Rekordjahr bei den Neuanträgen verzeichnen können: Bis heute wurden im Jahr 2022 bereits mehr als 10.000 neue NÖ Familienpässe an Familien in Niederösterreich verschickt“, betont Teschl-Hofmeister.