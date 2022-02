Waldhäusl vor Gericht: Das war der erste Prozesstag

Der Landesrat und die Beamtin nehmen neben der Anklagebank Platz. Beide bekennen sich nicht schuldig.

Michael Schön von der WKStA verliest die Anklageschrift, die im Wesentlichen Amtsmissbrauch beinhaltet. Er betont, dass die Grundversorgung die Unterbringung in geeigneten Unterkünften unter Beachtung der Menschenwürde und des Kindeswohls umfasse.

Ein einheitliches Regelwerk dafür gebe es nicht, aber "eines ist stets klar": Dem Ziel der psychischen Festigung der Flüchtlinge und Schaffung einer Vertrauensbasis wirke besonders ein Stacheldrahtzaun entgegen, meint der Staatsanwalt. Zudem sei die Verlegung der Jugendlichen „überhastet“ passiert.

FPÖ-Landesrat Waldhäusl vor Gericht Foto: Lisa Röhrer

Waldhäusls Anwalt Manfred Ainedter nimmt in seinen Ausführungen darauf Bezug, dass es einerseits Aufgabe des Staates sei, Asylwerber bestmöglich zu behandeln, versorgen und zu integrieren. Andererseits müsse er aber auch für Rechtstaatlichkeit sorgen. Um auch in Richtung der Schöffen zu verdeutlichen, dass es zahlreiche Schwierigkeiten mit Asylwerbern gebe, zitiert er aus Zeitungsberichten über sexuellen Missbrauch, Beschädigungen in Unterkünften und Alkohol-Diebstahl.

Zum Stacheldrahtzaun, der neben einem Wachhund und der Videoüberwachung für Aufregung sorgte, meint Ainedter, dass nicht „die dargestellte Einschüchterung“ der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge der Grund dafür gewesen sei. Vielmehr sollte damit verhindert werden, dass man von außen in das Quartier eindringen kann.

Waldhäusl erklärt in seiner Aussage, dass es ihm in der Politik immer um zwei Säulen gehe: „Hausverstand und Sicherheit“. Auch in der Causa Drasenhofen sei Sicherheit entscheidend für ihn gewesen – „Sicherheit für Bewohner, Nicht-Bewohner, Betreuer und die Bevölkerung in der Nähe“.

„Ich habe gesagt, wir brauchen da so viel Schutz, damit ja nichts passiert“, meint Waldhäusl mit lauter Stimme. Die Zustimmung (Anmerkung: für Flüchtlingshilfe oder Asylquartiere) habe damals abgenommen, aufgrund „vieler Vorfälle“ hätten die Leute Angst bekommen. Er sei von seiner Fachabteilung über Probleme in Quartieren in Kenntnis gesetzt worden. Deshalb sollte ein Konzept erarbeitet werden. Hätten „seine“ Juristen irgendwelche Bedenken geäußert, hätte er es nicht zugelassen.