Auf den Straßen sollen, um die Umweltziele zu erreichen, künftig mehr „saubere“ Fahrzeuge unterwegs sein. Dafür sollen nicht zuletzt Länder, Gemeinden und staatsnahe Unternehmen sorgen. Nach dem Entwurf des neuen Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetzes müssen sie künftig zu einem gewissen Prozentsatz umweltfreundliche Autos kaufen. Ausgenommen sind nur etwa Einsatzfahrzeuge des Bundesheeres, der Rettung oder Feuerwehr. Sonst drohen Strafzahlungen. In Kraft treten soll das Bundesgesetz, das eine EU-Richtlinie als Grundlage hat, bereits im August. Das Ziel ist ambitioniert: Allein im Bussektor soll das eine Emissionsersparnis von 180.000 Tonnen CO 2 pro Jahr bringen.

In Niederösterreich hat man sich bereits im Maßnahmenplan des Klima- und Energieprogramms vorgenommen, als Land mit gutem Beispiel voranzugehen. Darin heißt es, dass der Landesfuhrpark auf alternative Antriebstechnologien umstellen und damit Vorbild werden soll. Laut Auskunft aus dem Büro von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) umfasst dieser Fuhrpark 161 Fahrzeuge. Bis dato haben davon 14 alternative Antriebsformen. Nicht dazu gezählt wird der Landesstraßendienst mit 120 E-Autos. Das sind 30 Prozent des gesamten Fuhrparks. Ab 2027 sollen schließlich keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden.

Chancen stehen schlecht für „saubere“ Öffis

Bei Bussen oder Lkw kommen laut Entwurf überhaupt nur noch alternative Kraftstoffe wie Elektro, Wasserstoff oder Biogas infrage. Ansonsten gelten auch emissionsarme Antriebe.

Ludwig Schleritzko will ab 2030 nur noch Fahrzeuge ohne fossile Stoffe ausschreiben. NLK

In der Beschaffung „sauberer“ Schwerfahrzeuge sieht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko aber ein Problem. „Einerseits sind bis dato noch keine den Anforderungen entsprechenden Allrad-Lkw am Markt erhältlich.“ Andererseits fehle die Tankstellen-Infrastruktur. Die Landesregierung fordert hier ein Förderprogramm des Bundes.

Wackeln dürfte aufgrund mangelnder Verfügbarkeit auch das von Schleritzko ausgegebene Ziel, 2030 im öffentlichen Verkehr nur noch Fahrzeuge ohne fossile Treibstoffe auszuschreiben. „Zurzeit ist diese Entwicklung sehr schwierig, da sich der Markt, entgegen aller Annahmen, nicht weiterentwickelt. Das bedeutet, Fahrzeuge als auch Infrastruktur sind äußerst schwierig zu erhalten.“

Gearbeitet werde an dem Ziel jedoch weiterhin. So werde etwa gerade die erste E-Bus-Region im östlichen Weinviertel vorbereitet, zudem die Ausschreibung für einen E-Bus-Einsatz in Baden. Beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hält man, neben Elektro, Wasserstoff für „einen Teil der Antwort“. „Testeinsätze laufen gut.“ Als offene Punkte sieht man aber auch dort die Tankstellensituation sowie die Frage nach ‚grünem‘ Wasserstoff. In Niederösterreich gibt es aktuell eine Wasserstoff-Tankstelle und über 2.200 E-Ladepunkte.