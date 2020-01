Die "schwere Zeit der Sozialdemokratie" soll in Niederösterreich am 26. Jänner enden. Das verkündete SPNÖ-Vorsitzender Franz Schnabl zum Wahlkampf-Auftakt der Sozialdemokraten. Diese gehen bei den Gemeinderatswahlen in 545 Kommunen mit 11.200 Kandidaten ins Rennen.

Das Ziel ist für Schnabl klar: Die 122 Bürgermeister, die die SPÖ aktuell im Land stellt, soll sie halten. Der SPNÖ-Chef verweist außerdem auf Gemeinden, in denen die SPÖ aus seiner Sicht bis zu zehn Prozent zulegen werde. Beispiele dafür nennt er keine. Für eine Kommune macht er das Ziel dann aber doch ganz deutlich: "In Amstetten hat die ÖVP keine Chance", ist Schnabl überzeugt und spielt damit auf die Ankündigung der Türkisen an, den Bürgermeister-Sessel zu erobern.

Dass die Vorkommnisse in der Bundes-Partei den Sozialdemokraten auf Kommunalebene in die Quere kommen werden, glaubt Schnabl nicht. Der Bundestrend sei nicht alleine verantwortlich für das Ergebnis vor Ort. Und inhaltlich haben die Sozialdemokraten in den Kommunen laut dem SPNÖ-Vorsitzenden viel vorzuweisen: Rote Gemeinden zeichnen sich etwa durch Projekte in den Bereichen Umwelt, Kinderbetreuung oder Nahversorgung aus.

Für Rupert Dworak, Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes NÖ (GVV), geht es bei den Gemeinderatswahlen "um das kleine große Ganze – um die kleinen Sorgen, Herausforderungen und Anliegen der Menschen.“ Die SPÖ will vor Ort sein und passende Konzepte anbieten. Besonders wichtig seien ihm etwa leistbarer Wohnbau sowie die Stärkung des ländlichen Raums - durch die Sicherstellung von Bankomaten, Nahversorgung oder den Glasfaser-Ausbau.

SPÖ in 23 Gemeinden nicht auf dem Stimmzettel, in zwei Wahlanfechtung geplant

2015 schafften die Sozialdemokraten in 13 Gemeinden die Kandidatur nicht. Diesmal sind es um einige mehr: "Wir werden in 22 Gemeinden nicht vertreten sein", kündigte Schnabl an. In zwei weiteren Gemeinden wird man die Roten ebenfalls nicht auf dem Stimmzettel finden. In Langenrohr (Bezirk Tulln) und Marchegg (Bezirk Gänserndorf) scheiterten die Sozialdemokraten aber nicht an zu wenig Personen. Dort verhindern Formfehler die Kandidatur.

"Wir prüfen hier eine Wahlanfechtung", kündigt Schnabl an. Stützen wolle sich die SPÖ dabei auf die im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz verankerte Mitteilungspflicht von Behörden bei mangelhaft eingebrachten „schriftlichen Anbringen“.

Dworak fordert Bürgermeister-Direktwahl

Pläne hat die SPÖ auch schon für die Zeit nach dem 26. Jänner. Sie will sich dann dafür stark machen, dass wie in anderen Bundesländern auch in Niederösterreich der Bürgermeister direkt gewählt wird. "Gerade bei einer Kommunalwahl steht schließlich die Person im Vordergrund", ist Dworak überzeugt. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl 2025 könne man diese Änderung umsetzen, sind die Sozialdemokraten überzeugt.