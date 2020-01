SPÖ-Landesparteichef Schnabl ortete Hoffnungsgemeinden .

Mehrere Hoffnungsgemeinden hat SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl am Mittwoch für die Urnengänge auf kommunaler Ebene am 26. Jänner in Niederösterreich geortet. Der negative Bundestrend sei schließlich "nicht alleine verantwortlich für das Ergebnis vor Ort". Die Sozialdemokraten werden in 21 von 567 Gemeinden nicht antreten, in zwei Fällen wurde eine Wahlanfechtung in Aussicht gestellt.