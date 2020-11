Dass Österreichs Mitgliedschaft in der EU "eine gute Sache" ist, darin sind sich 51 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nach wir vor einig. Dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit gerade in der Gesundheitsversorgung in der EU nicht nur "sinnvoll", sondern "sehr sinnvoll" ist, das sagen sogar 79 Prozent der Landsleute - und zwar unabhängig von der Corona-Krise.

Damit bestätigt die jüngste Ausgabe (konkret: Welle 3) des EU-Radar, Europas größter, regelmäßiger Meinungsumfrage, für 1.200 Befragte in NÖ im Oktober festhält, auch Niederösterreichs Weg in Sachen grenzüberschreitende Gesundheitsinitiativen, kurz: Healthacross.

Im Rahmen von Healthacross gebe es neben dem Vorzeigeprojekt des im Herbst 2021 öffnenden, grenzüberschreitenden Gesundheitszentrums in Gmünd und dem grenzüberschreitenden Rettungsdienst mittlerweile nicht nur Kooperationen mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Healthacross soll auch als Vorbild für das gerade erst von der EU-Kommission vorgeschlagene, EU-weite Gesundheitsprogramm EU4Health dienen, das die Gesundheitssysteme stärken, die Koordination verbessern und das gemeinsame Krisenmanagement fördern will.

Im Zuge dessen soll, im Falle von "ernsthaften, grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren" etwa im Falle einer Pandemie, auch interregional gehandelt werden - nach dem Beispiel des "hervorragenden" NÖ-Modells namens Healthacross.

Damit nehme Niederösterreich "eine Vorreiterrolle in Europa ein, die nun bei der Umsetzung des EU4Health-Programms integriert werden soll", freut sich EU-Landesrat Martin Eichtinger. "Wir müssen", so Eichtinger weiter, "europäische Gesundheitszentren fördern, um die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung im Grenzraum zu verbessern. Das stärkt auch die lokalen Strukturen, bringt Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze!"