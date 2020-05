Hikmet Arslan wurde in seiner Funktion als Landesgeschäftsführer mit 91 Prozent der Stimmen in seiner Funktion bestätigt, auch die übrigen Mitglieder des Landesvorstands hätten eine Zustimmung von 85 bis 95 Prozent. Positiv bestätigt sah Arslan das System der Briefwahl, wie er heute Vormittag vor Journalisten betonte. „Die Rücklaufquote war enorm“, betont er – 166 der angeschriebenen 190 Delegierten hätten geantwortet. „

Das zeigt, wie wichtig unsere Delegierten den Landeskongress nehmen.“ Neben Krismer und Arslan gehören auch Martina Nouira-Weissenböck (Finanzreferentin) sowie Barbara Gasner, Laura Ozlberger, Dominic Hörlezeder und Monika Hobek-Zimmermann dem Landesvorstand der NÖ Grünen an. Die Funktionsperiode des neuen Landesvorstands dauere bis nach der nächsten Landtagswahl in zwei bis drei Jahren, so Arslan.

„Wir sind die Opposition in Niederösterreich“, zeigte sich Krismer überzeugt. Für die Zukunft sehe sie trotz der Corona-Krise die Klima-Krise als größtes Problem. In diesem Zusammenhang forderte sie auch eine ökosoziale Steuerreform und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Sie erwarte sich außerdem „ein kräftiges Signal aus St. Pölten in Richtung Bundesregierung“ zur Klima-Krise und kritisierte einmal mehr geplante Infrastrukturprojekte wie die Waldviertelautobahn und die Dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat.